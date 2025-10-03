全球人壽產品創新落實公平待客 獲卓越保險評比二獎項

全球人壽持續創新與優化服務，於卓越雜誌日前舉辦的「2025卓越保險評比」頒獎典禮中，獲得「卓越公平待客獎」、「卓越產品創新獎」二獎項，由總經理馬君碩代表出席領獎。

全球人壽積極落實公平待客，每季由董事直接督導公平待客業務促進委員會，建立由上而下「以客為尊，待客如己」的文化，由董事擔任「一日客服」、董事長偕同董事會成員實地訪查分公司，確保高層直接關注客戶需求。

推出專屬簡訊簡碼「68668」服務，以利保戶辨識訊息真偽，推動「全台防詐宣導講座」，確保同仁建立防詐觀念。若第一線同仁成功阻詐，公司核予實質獎勵並進行表揚，結合內外部力量，全方位不遺餘力支持防詐。

同時，觀察到民眾對退休財務自主與傳承管理的高度需求，全球人壽顧及退休階段的三大核心任務「照顧家人、穩健增值、靈活退休金流」，推出整合保障、資產成長、退休金流與傳承的創新方案，兼顧彈性與穩健，解決傳統商品資金取得受限、操作程序繁複與給付僵化的痛點，特別適合重視保障不中斷、資產靈活運用與傳承需求的族群。