快訊

苗栗隨機殺人案…遭刺女童手術5個多小時 母道謝：老師救了女兒一命

壽險公會提案指數型保單 安聯人壽盼台灣引進FIA

中央社／ 台北3日電

壽險公會日前彙整業界建議，向金管會遞件提案新型指數型保單，提案剛送到金管會。安聯人壽總經理羅偉睿今天表示，過去美國市場指數型年金險（FIA）銷售狀況不錯，希望也可以在台灣引入，期待後續法規鬆綁下，有望提供創新商品

壽險公會日前彙整業者意見，向金管會提案遞件指數型保單商品，其中包含2大類產品，包括開放指數型年金險（Fixed Index Annuities，FIA）與指數型壽險（Indexed Universal Life, IUL），讓不少壽險業者引頸期盼。

外商壽險龍頭安聯人壽今天下午舉辦經濟趨勢論壇，羅偉睿（Joos Louwerier）在會後座談提到，台灣積極推動成為亞洲資產管理中心，陸續進行法規鬆綁，安聯人壽現在也規劃一款新產品指數型年金險（FIA），過去在美國銷售狀況很好，希望可以引進台灣。

羅偉睿指出，FIA在指數表現基礎上提供一定程度的下行風險保障，投資人可以把資金投入台灣或海外的指數進行投資，同時又能獲得一定保障，一方面具備靈活性，另一方面也能提供一定程度的下行保護。

安聯人壽行銷長鄭祥琨會後受訪指出，安聯人壽在美國有銷售FIA多年經驗，這類商品風險程度大概介於傳統型利變商品與投資型保單之間，若民眾覺得利變型保單報酬太低，想要報酬高一點又有保本，就會還蠻適合FIA，希望後續台灣有機會開放新商品，作為資產配置的選擇之一。

德國安聯集團已有135年歷史，全球近1.28億客戶，員工超過10萬人，安聯人壽在台灣初年度保費收入（FYP）居市場第4名，在投資型保單排第2名，穩坐台灣最大外商壽險龍頭。

壽險業 商品

延伸閱讀

保單大變革！保費、保額不再鎖20年 壽險「去保證化」時代來了

壽險公會研議1年期在宅醫療險　彭金隆提保單3原則

擬去長期保證化 金管會鼓勵業者新保單改採可調式設計

彭金隆提出新保單三大原則 壽險公會研議一年期在宅急症照護保單

相關新聞

遠銀董事長侯金英辭世 享耆壽95歲

有「台灣金融教母」之稱的遠東銀行董事長侯金英今日傳出辭世消息，她的學生證實此事並表不捨。據了解，侯金英昨日都還正常上班，...

2025安聯全球財富報告 台灣富裕排亞洲第二、房貸推升債務比達90%　

安聯集團（Allianz）連續16年發布《安聯全球財富報告》。安聯集團首席投資長兼首席經濟學家Ludovic Subra...

壽險公會提案指數型保單 安聯人壽盼台灣引進FIA

壽險公會日前彙整業界建議，向金管會遞件提案新型指數型保單，提案剛送到金管會。安聯人壽總經理羅偉睿今天表示，過去美國市場指...

全球人壽產品創新落實公平待客 獲卓越保險評比二獎項

全球人壽持續創新與優化服務，於卓越雜誌日前舉辦的「2025卓越保險評比」頒獎典禮中，獲得「卓越公平待客獎」、「卓越產品創...

侯雨利之女侯金英育才無數 堪稱台灣金融領袖推手

遠東銀行董事長侯金英3日逝世，享耆壽95歲。侯金英過去在政大任教逾30年，央行總裁楊金龍與前金管會主委黃天牧等人，學生時...

遠東銀發布重訊 董事長侯金英女士辭世公告

遠東銀行（2845）3日發布重訊公告董事長侯金英女士辭世。遠東銀表示，相關交接與後續事宜已由董事會依既定機制著手安排。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。