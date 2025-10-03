壽險公會提案指數型保單 安聯人壽盼台灣引進FIA

壽險公會日前彙整業界建議，向金管會遞件提案新型指數型保單，提案剛送到金管會。安聯人壽總經理羅偉睿今天表示，過去美國市場指數型年金險（FIA）銷售狀況不錯，希望也可以在台灣引入，期待後續法規鬆綁下，有望提供創新商品。

壽險公會日前彙整業者意見，向金管會提案遞件指數型保單商品，其中包含2大類產品，包括開放指數型年金險（Fixed Index Annuities，FIA）與指數型壽險（Indexed Universal Life, IUL），讓不少壽險業者引頸期盼。

外商壽險龍頭安聯人壽今天下午舉辦經濟趨勢論壇，羅偉睿（Joos Louwerier）在會後座談提到，台灣積極推動成為亞洲資產管理中心，陸續進行法規鬆綁，安聯人壽現在也規劃一款新產品指數型年金險（FIA），過去在美國銷售狀況很好，希望可以引進台灣。

羅偉睿指出，FIA在指數表現基礎上提供一定程度的下行風險保障，投資人可以把資金投入台灣或海外的指數進行投資，同時又能獲得一定保障，一方面具備靈活性，另一方面也能提供一定程度的下行保護。

安聯人壽行銷長鄭祥琨會後受訪指出，安聯人壽在美國有銷售FIA多年經驗，這類商品風險程度大概介於傳統型利變商品與投資型保單之間，若民眾覺得利變型保單報酬太低，想要報酬高一點又有保本，就會還蠻適合FIA，希望後續台灣有機會開放新商品，作為資產配置的選擇之一。

德國安聯集團已有135年歷史，全球近1.28億客戶，員工超過10萬人，安聯人壽在台灣初年度保費收入（FYP）居市場第4名，在投資型保單排第2名，穩坐台灣最大外商壽險龍頭。