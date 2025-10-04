企業生日快樂／彰銀海外布局 從穩健走向敏捷

彰銀（2801）近年加速海外據點布局，反映台商全球化與國際金融環境的變局。總經理簡志光指出，行庫在海外市場最大的優勢是「信任與穩健」，憑藉政府持股帶來的高信用評價，更易獲得當地監理機關信任，也成為台商走向國際的重要後盾。

他認為，海外分行初期以聯貸為主，藉由降低風險並累積在地資訊，是行庫進入陌生市場的必要路徑，但長遠而言，必須由「參與者」逐漸轉為「主辦行」，提升市場影響力。彰銀未來將強化在地人才、差異化經營，並透過跨境數位金融與貿易融資新模式，以拓展更具成長性的利基業務。

身為一銀海外出身的專業經理人，簡志光強調過去的國際歷練是「未來的羅盤」。他將過去的國際歷練與法遵背景帶進彰銀，結合AI與數位轉型，並將ESG與新興風險納入管理，提升營運韌性。他強調，彰銀未來的海外布局不只是「量」的擴張，而是「質」的提升，以「創新+永續」雙引擎，打造領先同業的國際金融新格局。以下為專訪紀要：

問：行庫與民營銀行在海外布局的差異？

答：公股銀行憑藉政府持股背書，國際信用評價普遍較高，設點更容易獲得當地監理信任，也能讓客戶對穩健經營更具信心。相較之下，民營銀行靈活度更高，能更快調整策略與商品組合，這是行庫必須補強的地方。彰銀未來將在鞏固「信任、穩健、永續」基礎上，加快決策效率，並透過數位工具與跨境整合，展現更多敏捷與創新。

問：為何行庫多以聯貸為主？彰銀如何提振海外獲利？

答：聯貸能分散授信風險，對初入陌生市場的行庫來說是相對安全的切入點。透過與國際銀行合作，不僅能降低風險，也能累積在地資訊與評估能力。

但長遠來看，聯貸與自貸並非互斥，彰銀的目標是由「參與者」逐步轉型為「主辦行」。

至於如何提振海外市場獲利，未來規劃方向包括：強化在地人才、提升風控能力、差異化經營（如東南亞著重供應鏈金融，成熟市場發展自貸），並善用跨境數位金融、貿易融資等新模式，拓展具成長性的利基業務。

問：如何將一銀的海外經驗帶進彰銀？

答：過去歷練是未來的羅盤。我在金邊分行與總行的經驗，體會到銀行已不只是存放款機構，而是客戶全球布局的「金流大腦」與「策略夥伴」。

因此我在彰銀親自帶領專案小組，協助台商因應貿易摩擦與對等關稅等挑戰，提供避險、融資與金流整合方案。

同時也將法遵長的背景轉化為全面風控思維，把ESG、氣候變遷、數位資產與AI挑戰納入管理，提升營運韌性，希望以「AI驅動數位轉型」與「深化國際布局」為雙核心，推動智慧金融與永續金融雙引擎，讓彰銀海外據點不只求量，更追求質的提升，成為台商及國際客戶的長期夥伴。

問：AI與ChatGPT崛起，數位化浪潮對彰銀的挑戰？數位政策會如何調整？

答：AI確實帶來很大挑戰，也有機會。主要有四大挑戰，包括客戶期待提高；營運與人才的轉型；風險控管與監理合規的要求；基礎建設與資安升級。

彰銀的策略是將AI視為機會而非威脅。包括內部導入智慧助理、語音轉文字工具，提升效率。外部應用在智慧客服、交易監控、授信評估，兼顧體驗與風控。最後也強化人才培育，確保員工保持競爭力。

整體來說，AI既是挑戰，也是數位轉型的助力，彰銀會審慎投入，兼顧創新、合規、資安和人才。