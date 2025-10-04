企業生日快樂／彰化銀行數位轉型 另類造山行動

進入AI時代，彰銀（2801）也面臨數位轉型浪潮。彰銀總經理簡志光以紀錄片《造山者－世紀的賭注》為比喻指出，半導體產業能從零起步、最終堆出護國神山，靠的是信念與累積；而銀行的數位轉型，本質上就是一場漫長的「造山行動」。

在他眼中，數位轉型不是一夕之間的華麗翻轉，而是如同搬石頭上山的工程。從建構API

平台、打造數據湖、到導入AI模型，這些技術雖不會立即帶來營收爆發，卻是未來站上高峰不可或缺的基礎。他形容，「今天搬一塊，明天再搬一塊，當大家回頭看時，就會發現已經站在一座高山上」。

簡志光強調，成功從來不是少數英雄的功勞。銀行的數位轉型必須跨部門合力。IT、營運

、授信、行銷、財富管理到風控，每個單位都必須參與，否則就會淪為孤立的專案，無法真正改變銀行。

在「大破大立」與「審慎管理」之間，他提出銀行人的平衡哲學。與半導體不同，銀行營

運的是民眾資金，使命是「只許成功，不許失敗」。但這並不代表只能保守以對。他認為，應在合法合規及風險可控下，勇於嘗試生成式AI、區塊鏈、資產代幣化與跨境支付等新應用。「短期內不一定賺錢，但五年、十年後，可能就是能不能站穩的關鍵」。

他認為，數位轉型最難的挑戰，不是技術，而是心態。

《造山者》裡的人們都有一個共同點：「相信可以做到」。簡志光希望同仁理解，數位不

是取代人，而是幫助人：AI可取代重複文書，讓同仁把時間花在更高價值的服務上。

他也坦言，過程中難免遇到困境，包括系統整合、同仁不理解、投資報酬率短期不明顯。

但挫折本身就是養分，就像DRAM自主化雖告失敗，卻讓台積電更堅決走上晶圓代工之路。失敗不是徒勞，而是學習的一部分，銀行也要有這種韌性。

半導體人靠信念與累積堆出「護國神山」，銀行人同樣能靠穩健、創新與責任，堆起一座

「護國金山」。簡志光認為，最重要的是讓每個員工都感覺到：「我也是造山者，我也在堆疊這座山。當全行同仁都這麼想時，金山就一定會成形」。