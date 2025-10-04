企業生日快樂／彰銀 拓展財富傳承新藍海

彰化銀行（2801）1905年6月成立，是最早由台灣人自行籌資設立的銀行，2025年迎來創立第120年。這家老字號金融機構不僅見證台灣產業發展與社會變遷，更以長期支持中小企業為己任，逐步打造出最獨特的核心競爭力。

彰銀總經理簡志光指出，正因為百年深耕中小企業，彰銀才能累積與企業主之間的信任與連結，這也成為彰銀邁向下一階段發展的關鍵基石。隨著中小企業主事業成功、資產累積，這份根基正引領彰銀開拓新藍海，也就是中小企業主的高資產財富管理市場。

長期合作 提供全方位服務

中小企業占台灣企業總數九成以上，是經濟命脈。簡志光指出，百年彰銀陪伴企業主度過不同時代的挑戰，從融資支持到政策性貸款，再到搭配信保基金與政府資源，協助無數企業突破資金門檻、壯大規模。

彰銀憑藉著全台185家分行與在地經營優勢，深入理解企業經營脈動，快速回應在地需求。搭配數位化貸款服務與大數據分析，讓資金取得更便利，強化銀行在中小企業心中的信賴感。

簡志光說：「我們不是短期的金融供應者，而是長期的發展夥伴。」他並強調，這份信任正是彰銀能在激烈競爭中立於不敗的重要原因。

彰銀深耕中小企業超過百年，也帶來了高資產財管業務商機。簡志光分析，過去銀行與企業主的關係，多圍繞在「營運資金與授信需求」；但現在的企業主更需要全方位的財富規劃，包括企業股權移轉、家族信託、稅務規劃與跨代傳承。「這正是彰銀的切入點」，他強調，彰銀正在將角色從過往的「企業資金夥伴」升級為全方位「財富管理顧問」。

彰銀具體策略分三階段，包括一、短期：針對現有高資產客戶與潛力企業主，依據各別需求提供差異化服務，並逐步引進具競爭力之投資商品。二、中期：拓展服務至企業股東、高階主管與企業二代，透過論壇與專屬活動建立深度連結。三、長期：整合投資、保險、信託、稅務與法律資源，打造一站式「家族辦公室」解決方案。

他認為，彰銀能夠將殷實的中小企業主轉換成高資產客戶財管主力，主要有四大優勢，一是品牌信任度：百年歷史象徵穩健與傳承。

二是廣泛的分行網絡：全台有185家據點貼近在地客戶，形成天然客群基盤。三是專業團隊：多年財管經驗，提供稅務、資產配置等專業服務。

四是企業連結：與中小企業主的深厚關係，讓客戶自然進入財管2.0的核心服務，而這也是最獨特的一點。

簡志光說，彰銀的策略不是單純追逐財管市場，而是把百年來累積的殷實企業客群，轉化為最核心的財管客戶。未來將持續整合專業團隊與全球資源，提供從財富增值到資產傳承的全方位服務，讓彰銀在財管2.0的新時代中，建立清晰且有力的競爭地位。

穩健風控 打造核心競爭力

有關民營銀行在香港、新加坡等地經營跨境財管業務已久，是否成為公股銀行的劣勢一事，簡志光認為，這反而促使行庫加快腳步，積極提升服務能量。

他透露，彰銀做法有兩個方向，首先是境內先行，穩固客戶在台灣的資金管理，逐步規劃跨境配置；其次要異業合作，例如與會計師、律師事務所合作，透過亞灣資產管理專區引進更多商品與服務，打造家族辦公室模式。

至於要如何與民營銀行競爭；簡志光直言，民營銀行靈活、數位化快，但公股行庫並非沒有優勢。彰銀憑藉百年品牌、穩健風控與中小企業根基，加上數位轉型與財管布局，完全有機會在新市場找到定位。

未來的財富管理的關鍵，已不在於單一利率競爭，而在於誰能提供中產、與高資產族群更完整的綜合解決方案。他強調，財富管理的核心在於理解客戶人生階段、財務目標與家族需求，這正是彰銀下一步的戰略重心。

120年的歷史，讓彰銀從地方銀行躍升為國際型銀行，也培養了深厚的中小企業客群。如今，這些客戶正是推動彰銀財富管理2.0的最大動能。

彰銀以百年深耕中小企業為基礎，正轉向中小企業主的財富傳承需求，從企業到家族，持續扮演最可靠的金融夥伴。彰銀正以120周年為契機，開啟下個輝煌世紀。