2025安聯全球財富報告 台灣富裕排亞洲第二、房貸推升債務比達90%　

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
安聯人壽經濟趨勢論壇講者邀請前行政院副院長施俊吉(圖中)、安聯集團首席投資長兼首席經濟學家Ludovic Subran(右1)、安聯人壽總經理羅偉睿(右2)、安聯收益成長基金投資首席Justin Kass(左2)、品浩太平洋投資管理公司董事總經理暨投資組合經理人張冠邦(左1)，共同探討全球經濟與金融環境的變化。安聯人壽／提供
安聯集團（Allianz）連續16年發布《安聯全球財富報告》。安聯集團首席投資長兼首席經濟學家Ludovic Subran今日表示，最新公布的《2025安聯全球財富報告》顯示，台灣在全球最富有的國家排名中穩居亞洲第二、台灣家戶的總金融資產持續兩位數成長，傲人表現證明其經濟韌性與成長潛力。

2024年全球經濟穩健成長，全球家庭金融資產表現豐碩，台灣亦不遑多讓。Ludovic Subran指出，台灣以高達167,530歐元的人均金融資產淨值，再次成為亞洲第二富裕的經濟體，大幅領先日本，此外2024年台灣家戶的金融資產總額勁升11.9%，表現同樣亮眼。此成長動能歸功於資產類別的「證券」，繳出亮眼的兩位數成長，其反映台灣股市的強勁表現，成為台灣家戶資產組合中僅次於存款的第二大資產類別（存款與證券分別占家戶總額比率為35%、34%）。

然而，壽險退休金的成長速度最慢僅4.3%，主要是受到壽險準備金制度變動影響，使其占比降至25%。同時，雖然總負債在房貸推動下增加9.6%，債務比持續高於90%，不過台灣總金融資產/GDP比率達630%，相較面臨高債務比的韓國（214.7%）與泰國（149.7%），台灣展現穩健的財務基礎。

安聯集團每年發布「全球財富報告」，安聯人壽今年首次擴大舉辦「安聯人壽經濟趨勢論壇」，近250位金融保險及產業人士到場，關注全球經濟走勢及展望。本場論壇以「全球資產洞察 台灣金融新局」為主題，除首度邀請Ludovic Subran來台之外，還邀集前行政院副院長施俊吉、安聯收益成長基金投資首席Justin Kass、品浩太平洋投資管理公司董事總經理暨投資組合經理人張冠邦，共同探討全球經濟與金融環境的變化，探討資產管理、投資配置與財富傳承的策略。

