侯雨利之女侯金英育才無數 堪稱台灣金融領袖推手

遠東銀行董事長侯金英3日逝世，享耆壽95歲。侯金英過去在政大任教逾30年，央行總裁楊金龍與前金管會主委黃天牧等人，學生時期不是聽過她的課，就是她的學生，桃李滿天下也讓侯金英被譽為「台灣金融教母」；侯金英走過台灣金融改革，迎向自由化階段，到如今百家爭鳴的年代，畢生貢獻於金融發展，也留下典範銀行家精神。

侯金英父親侯雨利為台南幫大老，以布匹批發起家，侯金英雖出身於富貴之家，不過積極開創屬於自己的人生道路，成為台大經濟學研究所首位女性碩士，在學期間結識丈夫、前央行總裁梁國樹，隨後一同出國深造。

她歸國後投身教職，任教於政大財稅學系、銀行學系，並出任銀行系主任，前行政院長林全、央行總裁楊金龍、前金管會主委黃天牧及前台灣銀行董事長呂桔誠等人，在學生時期不是聽過她的課，就是她的學生，侯金英曾說，「我的特權就只是享受學生首長的道賀與恭喜」。

呂桔誠回憶，他先前接任財政部長時，侯金英送他1隻絨毛小狗娃娃為他打氣與祝福；黃天牧則說，暖心的「侯老師」曾送他一隻獅子琉璃，鼓勵個性溫和的他勇於更上層樓。

雖為學生成就感到高興，侯金英向來不居功地說，「年輕人要靠自己努力，老師能幫的有限，沒那麼偉大！」

不僅育才無數，學養底蘊深厚的侯金英，在1960年代末整理當時國際新經濟學思潮，撰寫「現代貨幣學」一書，是第一本由本土學者撰寫的貨幣學教科書，更與梁國樹連袂發表過國際經貿政策建言等著作，兩人除是財金界佳偶，在學術上更是相互砥礪的最佳夥伴。

梁國樹1995年過世後，侯金英為接續丈夫培育台灣金融人才的理念，出任金融研訓院董事長，在她的堅持與耕耘下，克服硬體、經費不足，成功推動研訓院的轉型與升級，打造出台灣首間具備國際級水準的金融訓練與測驗中心，奠定國內金融育才搖籃，成為台灣金融業接軌國際的重要平台。

2008年，侯金英轉戰業界接下遠東商銀董事長，她帶領遠東銀在競爭激烈的金融環境下，朝向成為大中華區專業精緻銀行的願景邁進，即使高齡90多歲也親自主持股東會，神采奕奕地報告營運績效，令人印象深刻。

今年9月台灣金融暨銀行學會攜手國立政治大學金融學系，正式啟動「金英講座」系列課程，延續侯金英的教育理念。

侯金英曾說「我只是把每一件小事用心做好，認真做好，如此而已」，道理雖然簡單，但貫徹執行卻不易，侯金英一生為台灣金融業打拚，典範銀行家精神將永遠流傳。