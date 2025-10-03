快訊

遠東銀發布重訊 董事長侯金英女士辭世公告

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導

遠東銀行（2845）3日發布重訊公告董事長侯金英女士辭世。遠東銀表示，相關交接與後續事宜已由董事會依既定機制著手安排。

遠東銀發出聲明：謹懷不捨的心情與最高敬意發布此消息，我們敬愛的董事長侯金英女士於2025年10月3日早晨安詳辭世。

侯董事長望重金融界，作育英才遍及今日金融產官學界等要職，自2008年接任遠東銀董事長至今，以高瞻遠矚的卓越智慧及誠信的治理信念帶領銀行穩健成長，並奠定堅實根基與聲譽。

遠東銀表示，全體同仁萬般不捨，在緬懷侯董事長精神與風範之際，仍將恪遵職守，確保各項營運穩定如常，以不負侯董事長期以來教誨與領導。

遠銀董事長侯金英辭世 享耆壽95歲

長輩就該被讓座有「教訓權」？她曝美國8旬嬤驚奇：一肩幫扛登機箱

國泰技術雙主軸系列活動 2025國泰金控技術年會10月20日登場

遠東銀行公告現金增資已全數收足 合計可募得資金達53.4億元

遠銀董事長侯金英辭世 享耆壽95歲

有「台灣金融教母」之稱的遠東銀行董事長侯金英今日傳出辭世消息，她的學生證實此事並表不捨。據了解，侯金英昨日都還正常上班，...

2025安聯全球財富報告 台灣富裕排亞洲第二、房貸推升債務比達90%　

安聯集團（Allianz）連續16年發布《安聯全球財富報告》。安聯集團首席投資長兼首席經濟學家Ludovic Subra...

侯雨利之女侯金英育才無數 堪稱台灣金融領袖推手

遠東銀行董事長侯金英3日逝世，享耆壽95歲。侯金英過去在政大任教逾30年，央行總裁楊金龍與前金管會主委黃天牧等人，學生時...

國泰金永續供應商大會 號召逾百廠商共築低碳供應鏈

為鼓勵合作供應商加入綠色永續行列，國泰金控（2882）3日舉辦「永續供應商大會」，以「永續連線・綠色共好」為主軸，聚焦「...

國泰金四度前進紐約氣候周 籲彌平自然行動缺口三大解方

根據世界經濟論壇（The World Economic Forum，簡稱WEF）今年發布的《全球風險報告》，極端氣候事件...

