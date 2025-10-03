遠東銀發布重訊 董事長侯金英女士辭世公告

遠東銀行（2845）3日發布重訊公告董事長侯金英女士辭世。遠東銀表示，相關交接與後續事宜已由董事會依既定機制著手安排。

遠東銀發出聲明：謹懷不捨的心情與最高敬意發布此消息，我們敬愛的董事長侯金英女士於2025年10月3日早晨安詳辭世。

侯董事長望重金融界，作育英才遍及今日金融產官學界等要職，自2008年接任遠東銀董事長至今，以高瞻遠矚的卓越智慧及誠信的治理信念帶領銀行穩健成長，並奠定堅實根基與聲譽。

遠東銀表示，全體同仁萬般不捨，在緬懷侯董事長精神與風範之際，仍將恪遵職守，確保各項營運穩定如常，以不負侯董事長期以來教誨與領導。