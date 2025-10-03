元大銀金融服務再升級 持續優化核心據點布局

元大銀行秉持「掌握先機、創造客戶財富」核心價值，持續推動全台據點優化與升級，於台北市大安區新設「大安分行」，並將「北桃園分行」及「新莊分行」遷址至核心地段。不僅提升金融服務便利性，也是元大銀行深耕在地、創新服務的重要進程，透過據點網絡再進化，為客戶提供更全面的金融服務。

在全球經濟快速變動、國民平均餘命持續增長的環境下，財務規劃的重要性日益凸顯。元大銀行優勢在於憑藉集團多年深耕金融市場的專業實力與成就，能精準掌握市場脈動與風險，在關鍵時刻精準布局、嚴控風險，為客戶量身打造最專業的財務計畫，每一個服務據點更將成為幫助客戶邁向幸福人生的重要起點。

元大銀行亦為「亞洲資產管理中心」高雄專區首批開辦銀行之一，並獲准開辦16項高資產試辦業務，涵蓋彈性授信方案、家族辦公室服務、私募股權基金、未具證境外基金及跨境金融服務等，為高資產客戶及企業家族提供一站式專屬服務。元大銀行並與專業會計師及律師事務所合作打造家族辦公室服務，協助實踐家族治理及公司治理、達成財富永續傳承，展現元大銀行專業優勢與通路價值。同時，元大銀行守護客戶資產的腳步不曾停歇，首創「防詐諮詢專線」，提供 24 小時即時協助，結合科技創新打造更完善的金融安全防護網。

新設立的「大安分行」座位於台北核心商圈，「北桃園分行」進駐藝文特區，「新莊分行」則與元大銀行法金新北區域中心及元大證券新莊分公司攜手前進副都心，共同打造區域旗艦據點，三大據點全面升級，展現元大銀行「在地生活，全球理財」的願景。為慶祝新據點啟用，元大銀行舉辦系列活動，包括「元啟大安‧城市理財新篇章」、「元來樂桃桃‧藝起創富新篇章」、「元耀新莊‧領航副都財富新篇章」等財富論壇，期望透過多元主題，邀請貴賓一同參與，感受元大銀行專業理財與在地服務的熱情和用心。