國泰金四度前進紐約氣候周 籲彌平自然行動缺口三大解方

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰金控四度前進紐約氣候週，由投資長程淑芬（左2）親赴紐約參與「世界氣候與生物多樣性高峰會」，再度展現國際影響力，同場與談嘉賓包含世界銀行氣候變遷集團全球主任Valerie Hickey（左1）、管理諮詢公司Oliver Wyman美洲金融服務部副主席John T. Colas（左3）、非營利組織「永續金融聯盟」創辦人Candice Stevens（左4）、巴西證交所副總裁Ana Buchaim（左5）。圖／國泰金控提供
根據世界經濟論壇（The World Economic Forum，簡稱WEF）今年發布的《全球風險報告》，極端氣候事件、生物多樣性喪失與生態系統崩潰、地球系統的重大變化，分別位居未來10年長期風險評估前3名。 國泰金控（2882）展現國際影響力，連續四年參與被譽為聯合國氣候峰會（COP）前哨戰的國際年度氣候盛會-紐約氣候週，由國泰金控投資長程淑芬25日親赴紐約「世界氣候與生物多樣性高峰會」（World Climate & Biodiversity Summit，簡稱WCBS） 與各界領袖交流對談，強調國泰花了十年證明，做永續不必犧牲企業獲利，而是需要與多元利害關係人共同因應難關也掌握機會，主動引導與提供資源。國泰作為本場唯一的台灣代表，讓世界看見台灣金融業對氣候與生物多樣性的投入與承諾，贏得現場矚目。

WCBS為年底巴西貝倫COP30熱身，匯集政府、企業、金融機構等公私部門，進行跨界交流與合作，提前為氣候談判營造共識氛圍。國泰金控投資長程淑芬參與重點座談「為轉型籌資：彌平氣候與自然行動缺口」，強調對於金融業而言，想要落實永續金融，必須抱持對永續的好奇心與責任感，積極打造永續金融的生態系。過去十年，國泰從氣候、水資源，到生物多樣性等自然領域，一步一步陪伴每項永續專案，不僅僅是單純提供資金，同時也協助各利害關係人建構轉型所需的知識，比如該如何設計適合自身的專案、如何籌資等，「我們不坐等改變，而是以過往成功的案例引導可實踐的永續路徑，打造國泰的永續典範。」

具體而言，程淑芬舉國泰支持AVPN亞洲社會投資人網絡（Asian Venture Philanthropy Network, AVPN）建立ASCENT「亞洲再生能源轉型倡議（Asia’s Clean Energy Transition Initiative）」平台的經驗，強調需要有更多匯聚小規模但具潛力之專案投資媒合平台，協助永續專案能藉由專業管道尋求資金支持，藉由專案的媒合，創造更緊密的永續夥伴關係。同時，國泰作為永續金融先行者，支持台大實驗林淺山造林生物多樣性額度以及新生永續的土壤永續方法學，期望促使氣候與自然的價值能被真實地反映，讓未來能探索更多氣候與自然金融的優良實務案例。

最後，展望COP30，程淑芬呼籲能彌平自然行動缺口的三大解方，第一，期許每個金融單位都可以投身至少一項可融資、可投資的永續專案，每個單位都貢獻微小的改變，就可以積累巨大的轉型量能；第二，鼓勵更多利害關係人積極投入「混合金融」，因為根據研究，每一美元的優惠資本（concessional capital），都將撬動四倍的商業資金 ；最後，堅守公正轉型，永續轉型不應該是衝突關係，也不是握有資金就代表絕對的話語權，而是強調多元利害關係人的相互理解與共度難關，齊力實現「人」（People）、「地球」（Planet） 與「利潤」（Profit）共好，守護人類社會福祉的同時，亦兼顧自然環境與企業獲利。

國泰持續落實國際永續框架接軌，將核心職能的觸角擴展至環境、社會、公司治理的每一個層面，期盼創造最大影響力，朝著「亞太最佳金融機構」的目標邁進，接下來國泰也將於11月前往巴西貝倫參與COP30及周邊會議，展現台灣面對氣候變遷的實際行動與決心。

國泰金控投資長程淑芬（中）作為台灣唯一代表，親赴紐約參與「世界氣候與生物多樣性高峰會」，與各界領袖交流對談，提出彌平自然行動缺口的三大解方。圖／國泰金控提供
國泰金控 生態

國泰金四度前進紐約氣候周 籲彌平自然行動缺口三大解方

