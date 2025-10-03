響應鯨豚保育深耕環保 中國信託證券永續日實踐親海行動

中國信託證券日前舉辦企業永續日，參訪宜蘭縣立蘭陽博物館「鯨靈‧淨零」特展。此特展由中國信託集團共同支持，深入探討海洋藍碳、碳循環、海洋永續等重要議題，喚起大眾對海洋保育與減碳行動的重視。中國信託證券秉持集團理念We are family，以家為本打造友善職場、守護員工健康，本次永續日由總經理林佳興帶領全體逾300員工參訪特展，並透過專業導覽及食魚教育，深度了解鯨豚於海洋中的重要性。

「鯨靈‧淨零」特展內容結合科學教育與永續行動，引領觀眾認識鯨豚在海洋中肩負碳循環至關重要的角色。全球溫室氣體過多問題日益嚴重，鯨魚作為現存最大哺乳類動物具有極大的固碳能力，能直接過體內儲存大量的碳，並在死亡後沉入海底，形成數百年之久的碳倉庫，有助於降低溫室氣體濃度，減緩全球暖化。

中國信託證券永續日由蘭陽博物館館長陳碧琳接待開場，並由蘭陽博物館助理研究員簡士傑為本次參訪進行導覽，介紹展區內六大內容，包括罕見的實體鯨豚標本、藍鯨下顎骨模型及體驗藍鯨進食過程；特聘講師洪嘉鎂則以「從餐桌到海洋，認識鯖魚」為題，推廣食魚教育，培養對在地食材的認同及對海洋生態的關注與永續精神。

林佳興表示，臺灣是個海島國家，海洋是我們的鄰居，關注海洋友善是企業永續落地的重要一環。透過本次員工活動，不僅讓全體同仁獲得海洋保育知識，同時更是一場「知海、親海、愛海」的行動響應。