遠銀董事長侯金英辭世 享耆壽95歲
有「台灣金融教母」之稱的遠東銀行董事長侯金英今日傳出辭世消息，她的學生證實此事並表不捨。據了解，侯金英昨日都還正常上班，是今日上午突然辭世，享耆壽95歲。
據悉，侯金英前二天還和友人聚餐，氣色很好，友人覺得她看起來也很健康，但畢竟高齡，一位親近侯金英的人士指出，能夠無病無痛地離開，雖然親人仍感不捨，但她的一生圓滿，是有福之人。
在政大金融系育才無數的侯金英，她在8月號召發起的「金英講座」系列課程也將持續，政大金融系校友指出：「即使侯老師離世，講座課程也會持續，因為侯老師的出面，先前為講座成立的募款捐助都非常順利，會好好把課程開下去，不負老師期待」。
侯金英擔任遠銀董事長歷時十多年，許多部會首長，包括前任金管會主委黃天牧、中央銀行總裁楊金龍、以及曾任財政部長、台灣金控暨台銀董事長呂桔誠都是她的學生，可說在金融圈桃李滿天下。
