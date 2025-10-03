聯邦銀行獲國家公園署「SDGs 之友-多元夥伴」獎勵肯定

快訊

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導

內政部國家公園署3日舉辦首屆「Team國家公園-守護生態寶庫 共創永續藍圖」成果發表會，聯邦銀行（2838）憑藉連續兩年捐助雪霸國家公園推動生物多樣性保育計畫，永續行動獲國家公園署「SDGs之友-多元夥伴」獎勵肯定。

為落實聯合國永續發展目標（SDGs），鼓勵國內企業響應全球於2030年前保護至少30%地球自然資源的「30×30」目標，國家公園署近年推動企業與民間NGO（非政府組織）團體合作媒合平臺，規劃「棲地維護復育」、「物種保育復育」、「生態學校」、「服務設施維護」、「影像行銷推廣」、「其他合作」六大主題。

截至今年9月，已累積超過50件成功案例，此次聯邦銀行與雪霸國家公園合作，不僅是推動生物多樣性的代表案例，也充分展現聯邦銀行在生態保育領域的積極投入。

聯邦銀行副總經理盧文娟表示，生物多樣性是維護生態平衡的重要基礎，臺灣不僅有壯麗的山景，更擁有豐富的生態資源，這次聯邦銀行捐助雪霸國家公園，主要投入於步道檢修、環境維護及推展環境教育，希望民眾在享受大自然生態美景的同時，也能一起守護山林，成為自然資源的守護者，共同關心我們美好的生態棲地受到永續保存。

生態保育 國家公園 聯邦銀行

