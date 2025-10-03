台股接連創新高 00878經理人看好這類股有望金光閃閃

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

台股3日再度改寫歷史新高，法人看好，金融股有望啟動落後補漲行情，金融業在面對匯率波動與市場不確定性下，仍維持營運維穩能力，銀行與壽險本業動能持續增強，建議投資人可趁金融股評價仍具吸引力之際，加碼具高股息特色的ETF如國泰永續高股息（00878），掌握第4季金融股補漲契機，為資產配置注入收益與成長潛力。

隨著13家上市金控公布8月自結獲利，金融業整體營運展現穩健韌性，壽險型金控獲利維持穩定，銀行型金控表現突出。法人分析，中央銀行9月決議國內政策利率維持2%不變，且經濟成長上修、通膨溫和，有利金控基本面走穩，且美國聯準會已啟動降息，官員對後續再降持開放態度，美元利差回落，壽險業者匯兌避險成本趨降，金融股有望在第四季迎來補漲行情，具高股息特色的ETF如00878，不僅布局近5成的AI供應鏈，也包含近3成的金融股，為主要受惠的ETF，有望在AI行情暫歇時接棒演出，成為投資人布局的理想標的。

證交所公告指出，13家金控8月稅後純益合計約578億元，累計前8月稅後純益達3638.29億元。富邦金控單月獲利達111億元，累計獲利高達734.8億元，EPS突破5元；國泰金控單月獲利同樣衝破百億元，達到102.7億元；中信金控以單月79億元位居第三。觀察前8月獲利情形，僅有以銀行業務為主體的五家金控較去年同期增加，包括玉山金、永豐金、第一金及華南金及台新新光金，顯示銀行本業動能強勁。

在ETF配置方面，截至9月底，高股息ETF受益人第一大的00878，成份股中的金融保險類股占比達29.86%，國泰金與中信金為前兩大成分股，權重分別為9.84%及8.99%，其中國泰金今年以來已賺進650.5億元，中信金也累計獲利495.81億元，EPS則分別為4.18元與2.49元，傑出表現展現金融業獲利能力，有望成為00878成長動能。

國泰永續高股息經理人江宇騰表示，今年以來高股息ETF表現相對疲弱，主因在於金融股漲勢不如台積電、台達電等低息成長股，隨著聯準會重啟降息循環，信貸環境持續改善，企業和家庭在資金運用上開始轉守為攻，不過可觀察到，已有部分AI伺服器供應鏈漲勢暫歇，而美國金融監管轉趨寬鬆，扭轉金融海嘯以來的收緊趨勢，伴隨企業受惠AI持續擴張資本支出，金融股有望啟動落後補漲行情，宜趁10月股市逢回布局相關含「金」量高的高股息ETF。

進一步觀察，壽險業龍頭國泰人壽投資操作平穩，8月獲利亮眼，主要來自利息收入、股票、基金資本利得、經常性收益，以及穩定的保險本業收益。台幣貶值也有助於外匯價格變動準備金提升，進一步強化財務體質。

