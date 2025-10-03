台灣人壽取得財富管理執照 進軍亞洲資產管理中心

台灣人壽進軍財富管理版圖！中信金旗下台灣人壽力挺政府打造「亞洲資產管理中心」，獲金管會核發財富管理執照，並與高雄市政府簽署亞洲資產管理中心合作意向書，未來將提供專區高資產客群壽險保障、資產傳承等全方位服務，共同打造臺灣資產管理生態圈。

亞資中心催化財富管理市場脫胎換骨，台灣人壽布局前瞻及多元投資商品，攜手母公司旗下中國信託商業銀行及多家公股、民營銀行，並結合香港與新加坡盛行的保費融資規劃，共同打造兼具保障與資產效益的高端金融解決方案，更為高資產客戶、企業主開發財富管理商品，推出「台灣人壽美鑫利旺美元利率變動型終身壽險（簡稱「美鑫利旺」），提供客戶終身壽險保障、實現跨世代的資產保全與增值目標。

以60歲男性為例，投保「美鑫利旺」保額280萬美元、躉繳保費為1,627,920美元，若以高保費和銀行轉帳繳費方式，最高享有7%保費折扣，折扣後實繳保費為1,513,966美元，假設每年宣告利率為4.30%不變情況下，且每年增值回饋分享金選擇「購買增額繳清保險金額」給付方式，投保後第4年即享有約310萬美元壽險保障；若85歲不幸身故，可領回約400萬美元的身故保險金，提供客戶壽險保障與資產累積雙重效益。

台灣人壽秉持以客戶為中心的服務理念，持續開發創新與多元保險保障與財富管理商品，今年成立子公司「中國信託樂活」，首創「健康樂活管家平台」串聯樂齡康養服務，並引進日本養生村營運模式，打造退休康養樂園，為臺灣民眾建置集「財富守護、健康防護與高齡照護」於一體的「人生安全網」，協助客戶超前部署退休準備，實現跨世代財富永續目標。