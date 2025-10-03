快訊

馬太鞍溪還有2.5億噸泥沙 李鴻源：豪大雨恐再崩成二次堰塞湖

現場直擊／數百人頂太陽搶排！小潘鳳梨酥今恢復開賣 現場只賣兩品項

老高與小茉宣布頻道停更 悲痛曝「摯愛」罹癌：情況不樂觀

金融研訓院偕銀行公會於倫敦金融城舉辦首屆論壇 展現產業實力

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

台灣金融研訓院（TABF）攜手英國Z/Yen集團及中華民國銀行商業同業公會（BAROC），於9月30日在倫敦著名金融城，舉辦首屆「台灣國際金融推廣論壇」。此次論壇凸顯台灣有別於香港與新加坡等金融中心之獨特優勢與發展利基。

台灣經濟以全球領先的半導體及高科技製造與服務業為支柱，並扮演全球供應鏈中關鍵角色，不僅穩固經濟根基，更為資產管理及整體金融市場注入豐富的創新潛能與發展契機。該論壇匯聚資產管理、學術及金融領域的國際領袖與專家，共同探討台灣獨有的競爭優勢，以及如何加速融入國際金融生態系統策略。

開幕致詞由台灣金融研訓院院長高一誠、英國Z/Yen集團主席Michael Mainelli教授及駐英國台北辦事處代表江雅綺公使共同發表，三方強調深化台英金融合作，並將台灣定位為連結亞洲產業創新與全球資本市場的重要橋梁。

金融監督管理委員會銀行局局長童政彰發表主題演講，介紹台灣持續推動的監理創新與改革措施，強化市場開放與韌性，提升對國際資產管理機構的吸引力。高一誠則聚焦台灣龐大的高資產客戶群與金融專業人才培育，強調專業人員在ESG、創新與國際標準的培養。

論壇亦邀請到英國資深金融專家未來星球資本（Future Planet Capital）執行主席Douglas Hansen-Luke分享探討如何利用台灣產業優勢深化雙邊合作。由Z/Yen主持的圓桌論壇聚焦政策優化、產品創新及人才培育，展開熱烈討論。

英國 半導體 生態

延伸閱讀

曼徹斯特猶太會堂遇恐攻 英國將加強猶太社群維安

英國曼徹斯特猶太會堂衝撞刺人3死3命危 警方出動防爆小組

英保守黨影子商貿大臣：台灣為經濟要角 盼緊密合作

地中海章魚大軍入侵英國 漁民爽撈「意外財」背後代價是？

相關新聞

新台幣午盤升1.5分　暫收30.4元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收30.4元，升1.5分，成交金額4.35億美元

金融研訓院偕銀行公會於倫敦金融城舉辦首屆論壇 展現產業實力

台灣金融研訓院（TABF）攜手英國Z/Yen集團及中華民國銀行商業同業公會（BAROC），於9月30日在倫敦著名金融城，...

ETF 資金近九成壓台股 貝萊德：納入美股分散風險、提升報酬潛力

台灣投資人長期偏好台股ETF。根據統計，國內股票型ETF總規模已逼近4兆元，受益人數突破1,200萬，但近九成資金集中於...

美政府關門、降息機率激增 這檔平衡型基金用「ABC」實現精準布局

美國政府關門卻意外成為利多？由於市場預期聯準會有望由鷹轉鴿，針對時局採取寬鬆政策來規避經濟走弱風險，加上同日公布有小非農...

金管會連續12年拿下國會聯絡評鑑最優部會 他功不可沒

立法院國會助理工會今日對外公布於今年5月進行的第11屆第1次國會聯絡評鑑調查結果，金管會再度拿下全體公務機關榜首的佳績，...

南山人壽榮獲國際兩大獎 打造數位轉型新標竿

雙獎再度加身！南山人壽數位轉型屢創新猷，繼今年6月獲得Celent Model Awards大獎後，8月再傳捷報，榮獲兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。