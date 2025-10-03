金融研訓院偕銀行公會於倫敦金融城舉辦首屆論壇 展現產業實力

台灣金融研訓院（TABF）攜手英國Z/Yen集團及中華民國銀行商業同業公會（BAROC），於9月30日在倫敦著名金融城，舉辦首屆「台灣國際金融推廣論壇」。此次論壇凸顯台灣有別於香港與新加坡等金融中心之獨特優勢與發展利基。

台灣經濟以全球領先的半導體及高科技製造與服務業為支柱，並扮演全球供應鏈中關鍵角色，不僅穩固經濟根基，更為資產管理及整體金融市場注入豐富的創新潛能與發展契機。該論壇匯聚資產管理、學術及金融領域的國際領袖與專家，共同探討台灣獨有的競爭優勢，以及如何加速融入國際金融生態系統策略。

開幕致詞由台灣金融研訓院院長高一誠、英國Z/Yen集團主席Michael Mainelli教授及駐英國台北辦事處代表江雅綺公使共同發表，三方強調深化台英金融合作，並將台灣定位為連結亞洲產業創新與全球資本市場的重要橋梁。

金融監督管理委員會銀行局局長童政彰發表主題演講，介紹台灣持續推動的監理創新與改革措施，強化市場開放與韌性，提升對國際資產管理機構的吸引力。高一誠則聚焦台灣龐大的高資產客戶群與金融專業人才培育，強調專業人員在ESG、創新與國際標準的培養。

論壇亦邀請到英國資深金融專家未來星球資本（Future Planet Capital）執行主席Douglas Hansen-Luke分享探討如何利用台灣產業優勢深化雙邊合作。由Z/Yen主持的圓桌論壇聚焦政策優化、產品創新及人才培育，展開熱烈討論。