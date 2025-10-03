ETF 資金近九成壓台股 貝萊德：納入美股分散風險、提升報酬潛力

台灣投資人長期偏好台股ETF。根據統計，國內股票型ETF總規模已逼近4兆元，受益人數突破1,200萬，但近九成資金集中於台股ETF，顯示投資組合分散度明顯不足。貝萊德投信指出，若能適度納入美股配置，不僅有助分散風險，長期報酬表現也可期。

近年台灣ETF市場快速成長，規模與受益人數屢創新高。根據CMoney統計，目前台股ETF檔數已近80檔，總規模突破3.4兆元，受益人數超過1,100萬；相較之下，海外股票型ETF雖逾百檔，整體規模僅5,000多億元，受益人數不足200萬，反映國人在海外資產配置仍有提升空間。

為協助投資人強化全球配置、參與美股長期成長動能，貝萊德投信推出貝萊德iShares安碩標普500卓越50 ETF（009813），即日起至10月3日募集。該檔ETF主要追蹤標普500卓越50指數，聚焦美國市值相對最大、相對具代表性的50家企業，涵蓋科技、醫療、金融與消費四大核心產業，兼具成長性與防禦性，適合作為投資組合的核心配置之一。

009813基金經理人楊貽甯表示，美股向來是全球股市領頭羊，不僅市值龐大、流動性高，更與台灣產業鏈緊密連結。隨著AI、半導體與消費電子需求持續升溫，台美產業高度聯動，投資組合若忽略美股市場，恐將錯失整體成長契機。因此，投資美股不僅是分散風險，也是掌握台灣產業鏈價值的方式之一。

台股與美股雙核心搭配，不僅可提升投資組合的分散度，也可望創造更佳報酬表現。楊貽甯指出，過去十年指數回測數據顯示，若2015年1月投入100萬元，「標普500卓越50指數」與「台灣加權指數」各配置50%，至2025年7月總資產可成長至412萬元，優於單押台股的376萬元，顯示資產配置從「全押台股」轉為「台股+美股」混合配置，不僅能提升報酬機會，也有助降低單一市場波動風險。

貝萊德投信表示，009813的推出正是因應台灣投資人長期過度偏重台股的現象，提供一個簡單有效的解方。期使投資人透過這檔ETF能以較低門檻、透明化的方式掌握美國核心企業成長契機，並搭配台股部位，強化資產配置觀念，進一步分散投資組合。