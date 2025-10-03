美政府關門、降息機率激增 這檔平衡型基金用「ABC」實現精準布局

美國政府關門卻意外成為利多？由於市場預期聯準會有望由鷹轉鴿，針對時局採取寬鬆政策來規避經濟走弱風險，加上同日公布有小非農之稱的9月份ADP就業報告，顯示9月民間就業意外爆冷，月減3.2萬人遠低於市場預期，提高10月底降息機率，根據FedWatch預測機率高達97%，進一步刺激近2日美股主要指數不跌反升，標普500、那斯達克指數2日更雙雙創下歷史新高。

國泰投信表示，降息有利於促進美國企業投資和活力表現，同時債券在降息循環續行下資本利得有望成長，投資人可透過平衡型基金來同時佈局美國股債市場，如國泰美國多重收益平衡基金。

國泰美國多重收益平衡基金具備「A.B.C」特色，鎖定美國（America）核心產業投資，基金以四成股、四成投等債及二成非投等債的比例卡位美國發展機會；基金亦注重平衡（Balanced）布局，因應不同時期投資環境進行靈活調整，維持基金波動在合理範圍，並由經理人發揮專業操作，選擇表現良好的股票標的追逐資本利得成長，並搭配不同債券組合提高債息收益，追逐獲利契機（Cashflow）。

國泰美國多重收益平衡基金經理人范姜佩瑩表示，美股市值占全球股市比重近五成，遠超任何單一國家，在股市投資當中，配置重要性難以撼動。尤其在大而美法案通過後針對稅務政策進行調整，除了將2017年減稅政策永久化外，也提高多項扣抵稅額上限，可讓民眾在稅務負擔上得到減輕，進而提振消費動能。

范姜佩瑩補充，從產業面分析，在法案推動下AI受惠力度強勁，由於法案強化企業資本支出誘因，有利於雲端服務供應商（Cloud Service Provider，CSP）加大資本支出力道，隨AI發展持續，CSP公司獲利維持強勁的機會也同步提高，包括微軟（Microsoft）、Google母公司Alphabet及Amazon等七巨頭成員，投資人可透過國泰美國多重收益平衡基金一次布局到位，捕捉CSP成長契機。

降息循環下，范姜佩瑩指出，受惠於經濟持續成長，通膨出現改善，Fed貨幣政策轉向，觀察過去兩年整體信用利差呈現收窄走勢，全球銀行債券指數過去三年報酬更優於整體行業，凸顯金融債投資價值；因川普政府傾向放鬆銀行監管法規，擬下調全球系統重要性銀行（GSIB）附加資本和補充槓桿率（SLR）要求，減少銀行資本占用，預計對銀行債資產表現具有正面激勵效果，國泰美國多重收益平衡基金亦持有近19%的金融債，且發債機構布局全球，除美國外，也持有歐洲及澳洲的大型銀行，在分散區域風險外，也強化基金收益的布局。