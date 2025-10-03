快訊

馬太鞍溪還有2.5億噸泥沙 李鴻源：豪大雨恐再崩成二次堰塞湖

現場直擊／數百人頂太陽搶排！小潘鳳梨酥今恢復開賣 現場只賣兩品項

老高與小茉宣布頻道停更 悲痛曝「摯愛」罹癌：情況不樂觀

美政府關門、降息機率激增 這檔平衡型基金用「ABC」實現精準布局

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國政府關門卻意外成為利多？由於市場預期聯準會有望由鷹轉鴿，針對時局採取寬鬆政策來規避經濟走弱風險，加上同日公布有小非農之稱的9月份ADP就業報告，顯示9月民間就業意外爆冷，月減3.2萬人遠低於市場預期，提高10月底降息機率，根據FedWatch預測機率高達97%，進一步刺激近2日美股主要指數不跌反升，標普500、那斯達克指數2日更雙雙創下歷史新高。

國泰投信表示，降息有利於促進美國企業投資和活力表現，同時債券在降息循環續行下資本利得有望成長，投資人可透過平衡型基金來同時佈局美國股債市場，如國泰美國多重收益平衡基金。

國泰美國多重收益平衡基金具備「A.B.C」特色，鎖定美國（America）核心產業投資，基金以四成股、四成投等債及二成非投等債的比例卡位美國發展機會；基金亦注重平衡（Balanced）布局，因應不同時期投資環境進行靈活調整，維持基金波動在合理範圍，並由經理人發揮專業操作，選擇表現良好的股票標的追逐資本利得成長，並搭配不同債券組合提高債息收益，追逐獲利契機（Cashflow）。

國泰美國多重收益平衡基金經理人范姜佩瑩表示，美股市值占全球股市比重近五成，遠超任何單一國家，在股市投資當中，配置重要性難以撼動。尤其在大而美法案通過後針對稅務政策進行調整，除了將2017年減稅政策永久化外，也提高多項扣抵稅額上限，可讓民眾在稅務負擔上得到減輕，進而提振消費動能。

范姜佩瑩補充，從產業面分析，在法案推動下AI受惠力度強勁，由於法案強化企業資本支出誘因，有利於雲端服務供應商（Cloud Service Provider，CSP）加大資本支出力道，隨AI發展持續，CSP公司獲利維持強勁的機會也同步提高，包括微軟（Microsoft）、Google母公司Alphabet及Amazon等七巨頭成員，投資人可透過國泰美國多重收益平衡基金一次布局到位，捕捉CSP成長契機。

降息循環下，范姜佩瑩指出，受惠於經濟持續成長，通膨出現改善，Fed貨幣政策轉向，觀察過去兩年整體信用利差呈現收窄走勢，全球銀行債券指數過去三年報酬更優於整體行業，凸顯金融債投資價值；因川普政府傾向放鬆銀行監管法規，擬下調全球系統重要性銀行（GSIB）附加資本和補充槓桿率（SLR）要求，減少銀行資本占用，預計對銀行債資產表現具有正面激勵效果，國泰美國多重收益平衡基金亦持有近19%的金融債，且發債機構布局全球，除美國外，也持有歐洲及澳洲的大型銀行，在分散區域風險外，也強化基金收益的布局。

美國 國泰

延伸閱讀

美校園禁書報告：自我審查頻仍 紅藍州如兩國度

美國反恐中心疑似聚焦遊戲平台 DC、Steam皆被列入觀察

美國期今年收3000億美元關稅 川普：計畫發2千美元紅利給民眾

高股息ETF為何一直降息…會跌回發行價？股添樂解析：縮水恐只是短期現象

相關新聞

新台幣午盤升1.5分　暫收30.4元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收30.4元，升1.5分，成交金額4.35億美元

金融研訓院偕銀行公會於倫敦金融城舉辦首屆論壇 展現產業實力

台灣金融研訓院（TABF）攜手英國Z/Yen集團及中華民國銀行商業同業公會（BAROC），於9月30日在倫敦著名金融城，...

ETF 資金近九成壓台股 貝萊德：納入美股分散風險、提升報酬潛力

台灣投資人長期偏好台股ETF。根據統計，國內股票型ETF總規模已逼近4兆元，受益人數突破1,200萬，但近九成資金集中於...

美政府關門、降息機率激增 這檔平衡型基金用「ABC」實現精準布局

美國政府關門卻意外成為利多？由於市場預期聯準會有望由鷹轉鴿，針對時局採取寬鬆政策來規避經濟走弱風險，加上同日公布有小非農...

金管會連續12年拿下國會聯絡評鑑最優部會 他功不可沒

立法院國會助理工會今日對外公布於今年5月進行的第11屆第1次國會聯絡評鑑調查結果，金管會再度拿下全體公務機關榜首的佳績，...

南山人壽榮獲國際兩大獎 打造數位轉型新標竿

雙獎再度加身！南山人壽數位轉型屢創新猷，繼今年6月獲得Celent Model Awards大獎後，8月再傳捷報，榮獲兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。