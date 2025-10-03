金管會連續12年拿下國會聯絡評鑑最優部會 他功不可沒

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會連續12年拿下國會聯絡評鑑最優部會，參事郭秩名背後功不可沒。 記者朱漢崙/翻攝
金管會連續12年拿下國會聯絡評鑑最優部會，參事郭秩名背後功不可沒。 記者朱漢崙/翻攝

立法院國會助理工會今日對外公布於今年5月進行的第11屆第1次國會聯絡評鑑調查結果，金管會再度拿下全體公務機關榜首的佳績，這也是金管會連續12年被國會助理評比為最優的公務機關。10多年來雙雙督導金管會國會聯繫以及新聞聯繫事務跟國會聯繫的金管會參事郭秩銘，可說背後功不可沒的關鍵人物。

這次國會聯絡評鑑調查結果，獲評比最佳的公務機關前5名分別是金管會、農業部、教育部、內政部警政署及交通部公路局。

效率高、態度誠懇、能確實滿足立法問政需求，是這次國會聯絡評比最重視的三大特質，而郭秩銘不論是在投入和新聞媒體的聯繫或者是與國會之間的交涉，效率跟態度的誠懇都令人印象深刻。郭秩銘在公務機關的公關工作資歷雄厚，打從尚未成立金管會，金融局還隸屬於財政部的時代，郭秩銘就在新聞聯繫科任職，也因為他的誠懇和認真的個性，即使是到現在，跟許多資深媒體人的情誼都相當深厚。

2004年7月1日，金管會從財政部分立之後，郭秩銘隨即由財政部新聞科視察轉任金管會新聞科科長，就是希望能接受他的經驗跟專業來創建和帶領金管會的新聞聯繫和國會聯繫團隊，迄今已20多年，除了金管會到今年已經連續12年拿下團體獎之外，這次拿下國會聯絡人評比第一名的楊文仁，也是金管會的國會聯絡人，可見得郭秩銘帶兵有方。

擁有台大政研所碩士學位、今年63歲的郭秩名，深諳「公共關係的本色就是利人利己」，他向來以誠信與榮譽作為帶領團隊的最高準則，因此不論是在與新聞媒體的聯繫或者是和國會之間的聯繫都得到了對方充分的信賴，也為金管會在政策上的對外溝通打下好的基礎。

金管會 財政部 教育部

