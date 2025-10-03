南山人壽榮獲國際兩大獎 打造數位轉型新標竿

雙獎再度加身！南山人壽數位轉型屢創新猷，繼今年6月獲得Celent Model Awards大獎後，8月再傳捷報，榮獲兩項重量級國際大獎肯定，於壽險與保險專業領域公認為極具影響力的「Asia Trusted Life Agents & Advisers Awards 2025」（以下簡稱ATLAA）中，奪下年度最佳數位轉型公司；更於「Forrester Enterprise Architecture Awards 2025（以下簡稱Forrester EA Award）」中脫穎而出，不但是首度參賽即獲獎，更是今年唯一獲獎的臺灣保險公司，展現南山人壽在科技應用與業務流程智慧化的領先優勢。

ATLAA自創立以來，長期專注於表揚保險業務員與顧問的專業表現，深獲亞洲壽險產業信賴與重視。隨著保險科技快速發展與消費者需求不斷變化，ATLAA近年也增設企業獎項，肯定在數位轉型、科技應用與人才發展等多面向表現卓越的保險公司。

而Forrester EA Award則由全球知名市場研究與顧問機構Forrester主辦，每年均有超過百間全球著名企業報名角逐。此獎項象徵業界導入「企業架構（Enterprise Architecture）」方法論與工具以推動企業轉型的最高榮譽，彰顯得獎組織在數位應用與創新實踐的領導地位，提升品牌信譽與國際競爭力。

面對全球AI浪潮，南山人壽自西元2023年起以「數位賦能」策略全面投入數位轉型。同時成立Beyond Lab，以超自動化（Hyperautomation）為願景，培訓種子同仁進行業務流程梳理與BPMN建模，找出痛點後導入機器人流程自動化（RPA）與人工智慧（AI）模組，落實將新興科技嵌入業務流程之目標，藉由業務驅動的數位化創新以提升服務效率與客戶體驗。

南山人壽數位長呂新科表示，數位賦能並非只追求快速局部的應用，更重要的是重塑數位治理體系以支持長期的數位轉型。因此，南山人壽以嚴謹的企業架構方法論作為數位轉型的核心推動機制，設立數位發展策略委員會（DDSC），由總經理擔任主席，將數位發展策略對齊組織整體願景之目標，完善自上而下與自下而上的治理機制。

同時，整合資訊、數位、資安及體驗團隊成立數轉聯隊，以共創協作文化重塑隊型，加速數位轉型的推進。在技術落實的面向，南山人壽也聚焦在高複用性技術與功能模組的概念，如AI預鑄工程、共用中樞、解決方案構建模組（Solution Building Blocks ,SBBs），逐步改善功能或服務疊床架屋的狀況，實踐有序且具擴充性的數位轉型。另一方面，南山人壽也致力於引進各項新興科技，打造數位創新的智慧保險新體驗。

今年度南山人壽以「Beyond Lab」創新機制與「dotSHAN EA」企業架構計畫贏得雙項國際榮譽，表示南山人壽在科技創新的成果受到國際重要組織的肯定，同時也展現了在資訊技術快速發展的時代，南山人壽推動企業數位轉型與提升同仁數位能力的決心。