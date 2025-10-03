快訊

鏟子超人歡呼！總協調官宣布：光復鄉中午以前家戶清淤完成

苗栗隨機殺人拉離受傷女童 安親班老師現身：只希望自己能做的更好

MLB／襪迷斯萊特勒當英雄！ 8局12K史詩好投助洋基隔22年淘汰紅襪

10月15日新制上路 航港局籲請船東儘速完成 P&I 新制合規保險人投保

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

船東責任保險（P&I）審查新制將於10月15日起實施，目前已有97%的船舶保險符合新制要求，航港局再次呼籲船東儘速向符合新制規定之保險人投保P&I保險，以免新制實施後因保險不符規定而影響船舶進港作業；倘未能投保合規保險人之船舶，應儘速向本國銀行辦理保證金定存單及設定質權作業，併附既有P&I保單向航港局提出申請，以利後續審查。

依新制規定，申請進出我國商港之船舶，應向國際船東互保協會（IG P&I Club）、我國保險公司，或具國際信評機構（標準普爾、穆迪、惠譽、貝氏）評等達BBB（含）以上之保險人投保P&I保險，船東可透過「MTNet首頁／公開服務／船東責任保險公司」查詢合規保險人名單。

此外，針對已向國際信評機構申請評等但尚未取得結果之保險人，倘於10月15日前提出相關證明並經航港局確認，將暫同意其承保船舶進出我國商港至2026年4月15日止；惟若屆時仍未取得BBB（含）以上評等，將取消其承保船舶進港資格。

另航港局表示，倘船東投保的保險人具有四大國際信評機構（標準普爾、穆迪、惠譽、貝氏）BBB(含)以上信用評等，而未列入保險人名單者，業者得檢具證明文件並經航港局查證後，將符合條件之保險人納入名單，非以目前公告名單為限。

保險 惠譽 保單

延伸閱讀

連假結束數百旅客滯留金門 客輪加班機投入疏運

NBA／國王重啟庫明加交易談判 勇士對蒙克興趣仍不高　

樺加沙颱風進逼 綠島蘭嶼海運航線明午起停航

避免海纜遭破壞 政院修7法提高刑責

相關新聞

保單大變革！保費、保額不再鎖20年 壽險「去保證化」時代來了

壽險保單將迎來結構性變革。金管會主委彭金隆2日證實，將請保險局鼓勵業者，針對未來長天期、新保單研議「去長期保證化」。核心...

南山人壽榮獲國際兩大獎 打造數位轉型新標竿

雙獎再度加身！南山人壽數位轉型屢創新猷，繼今年6月獲得Celent Model Awards大獎後，8月再傳捷報，榮獲兩...

10月15日新制上路 航港局籲請船東儘速完成 P&I 新制合規保險人投保

船東責任保險（P&I）審查新制將於10月15日起實施，目前已有97%的船舶保險符合新制要求，航港局再次呼籲船東儘速向符合...

群益金鼎證券搶頭香 全台首家券商開辦TISA 信託專戶

因應台灣高齡化社會下的退休與長期理財需求，金管會全力推動「TISA 台灣個人投資儲蓄帳戶」，旨在協助國人建立長期、穩健的...

新台幣開盤貶3.5分 為30.45元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.45元開盤，貶3.5分

中信銀金融創新 拿下大獎

中信銀行以數位科技驅動金融創新，在企業金融領域再度展現卓越成果。憑藉「打造亞太首個金融監理法規報表虛實整合系統」專案，中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。