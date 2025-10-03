10月15日新制上路 航港局籲請船東儘速完成 P&I 新制合規保險人投保
船東責任保險（P&I）審查新制將於10月15日起實施，目前已有97%的船舶保險符合新制要求，航港局再次呼籲船東儘速向符合新制規定之保險人投保P&I保險，以免新制實施後因保險不符規定而影響船舶進港作業；倘未能投保合規保險人之船舶，應儘速向本國銀行辦理保證金定存單及設定質權作業，併附既有P&I保單向航港局提出申請，以利後續審查。
依新制規定，申請進出我國商港之船舶，應向國際船東互保協會（IG P&I Club）、我國保險公司，或具國際信評機構（標準普爾、穆迪、惠譽、貝氏）評等達BBB（含）以上之保險人投保P&I保險，船東可透過「MTNet首頁／公開服務／船東責任保險公司」查詢合規保險人名單。
此外，針對已向國際信評機構申請評等但尚未取得結果之保險人，倘於10月15日前提出相關證明並經航港局確認，將暫同意其承保船舶進出我國商港至2026年4月15日止；惟若屆時仍未取得BBB（含）以上評等，將取消其承保船舶進港資格。
另航港局表示，倘船東投保的保險人具有四大國際信評機構（標準普爾、穆迪、惠譽、貝氏）BBB(含)以上信用評等，而未列入保險人名單者，業者得檢具證明文件並經航港局查證後，將符合條件之保險人納入名單，非以目前公告名單為限。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言