群益金鼎證券搶頭香 全台首家券商開辦TISA 信託專戶

因應台灣高齡化社會下的退休與長期理財需求，金管會全力推動「TISA 台灣個人投資儲蓄帳戶」，旨在協助國人建立長期、穩健的投資觀念。群益金鼎證券身為全台第一家開辦財富管理TISA信託專戶的證券商，將率先導入相關系統，協助客戶在追求投資績效的同時，也能培養紀律投資的習慣，進而穩健累積財富。

群益金鼎證券總經理李文柱表示：「對於期望藉由長期投資累積資產的民眾而言，TISA是非常理想的理財工具。未來我們的目標，就是讓外界一想到群益，就立刻聯想到證券與財富管理，『選群益最愛您』的專業品牌形象。」

TISA擁有三大核心優勢：一、投資標的為經過「專家嚴選的優質基金」，由專業團隊共同研訂標準，精選適合長期投資的基金納入TISA機制，兼顧長期績效表現與波動風險的穩定度。二、採用「強制定期定額」申購機制，投資人無法以單筆申購方式投入，有助於分散風險並培養投資紀律，避免因情緒或短期市場波動而做出非理性決策，並讓收益持續滾入基金資產，充分發揮複利的力量。三、「最低申購金額僅 1,000 元即可起投」，不論是小資族、資深上班族或社會新鮮人，都能輕鬆參與，且投資人可享免手續費與較低的經理費率，進一步降低長期持有成本、提升投資效益，減輕長期理財負擔。

自2025年10月7日起，群益客戶前往群益金鼎證券官網「TISA 專區」，即可完成線上約定與基金申購流程。身為業界首家開辦TISA信託專戶的證券商，群益不僅展現了對財富管理市場的深耕決心，也正式啟動「證券與財富管理」的長期戰略布局。身為業界首家開辦TISA信託專戶的證券商，群益金鼎證券將持續深化財富管理服務版圖，致力於成為國人長期投資與退休規劃的最佳夥伴，陪伴每一位投資人穩健累積資產、共創財富未來。