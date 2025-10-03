高盛：金價還會再衝高

國際金價1日再創新高，2日早盤連續第六日上攻。長期看多黃金的高盛表示，個人投資人追捧，屢創新高的金價還有進一步上漲的空間。

現貨金價1日收盤上漲0.18%，至每英兩3,865.74美元，盤中一度觸及紀錄高點3,895.38美元。

分析師史楚溫（Daan Struyven）等人在報告中指出，黃金ETF資金湧入的規模驚人，超越先前模型的預測。若個人投資人大舉將資產配置轉向黃金，高盛對明年中4,000美元、明年底4,300美元的預測，上修的可能性極大。

高盛上月曾表示，美國個人持有的公債市場資金只要有1%轉入黃金，金價就可能逼近5,000美元。

金價8月29日以來已漲逾10%。分析師認為，原因之一可能是各國央行在夏季淡季過後再度加碼黃金，投機部位只占一小部分。金價今年迄今已大漲近50%，超越1980年經通膨調整後的歷史高點。