金管會談三商壽RBC補考 非無法經營

經濟日報／ 記者黃于庭廖珮君／台北報導

三商美邦人壽（2867）今年6月底RBC為154.27％，未達法定標準200％，根據金管會針對新一代清償能力制度過渡措施申請規定，三商壽今年還可用9月底的RBC補考，保險局昨（2）日表示，9月的RBC非法定公開數字，10月中會再針對過渡措施做詳細說明。

金管會主委彭金隆指出，三商壽資本適足率不足不代表無法經營，但整套制度也不會只針對一家公司設計。業者的資產和負債需達安全邊際，並非法律上的資產負數需要實際清算狀態。

