金管會談三商壽RBC補考 非無法經營
三商美邦人壽（2867）今年6月底RBC為154.27％，未達法定標準200％，根據金管會針對新一代清償能力制度過渡措施申請規定，三商壽今年還可用9月底的RBC補考，保險局昨（2）日表示，9月的RBC非法定公開數字，10月中會再針對過渡措施做詳細說明。
金管會主委彭金隆指出，三商壽資本適足率不足不代表無法經營，但整套制度也不會只針對一家公司設計。業者的資產和負債需達安全邊際，並非法律上的資產負數需要實際清算狀態。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言