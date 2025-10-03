熱錢流入 台幣連三升
在熱錢流入與美元走弱雙重助攻下，台股昨（2）日再創歷史新高，新台幣兌美元匯率更連續三天升值，終場收在30.415元、升值3.5分，單日成交量14.55億美元，較前一日略增，估外資匯入約7億美元。連續三個交易日升值1.3角。
昨日市場投資情緒受到美國聯邦政府正式關門影響，但多數投資人預期停擺為短期現象，反而激勵美股三大指數反彈，帶動亞洲股市走揚，台積電領軍電子權值股上攻，推升台股創高。
匯銀人士指出，美元指數下滑至約97.6，加上外資持續匯入，出口商趁勢拋匯，帶動新台幣早盤走升，盤中最高觸及30.358元，升值額度接近1角。午後進口商進場買匯，加上中央銀行尾盤調節，匯價漲勢收斂，但仍收在30.4字頭。 匯銀分析指出，美國政府過去曾多次停擺，對美元往往形成壓力，非美貨幣則有反彈空間。
匯市後續仍須關注美國經濟數據發布進度。由於政府停擺恐影響本周非農就業報告如期公布，美國聯準會在缺乏數據支撐下，未來利率政策判斷恐更具不確定性，也使匯市觀望氣氛升溫。
