穩定幣發行由金融業先行 金管會：虛擬資產服務法草案已報院
金管會主委彭金隆昨（2）日指出，6月27日已將《虛擬資產服務法》草案報院、9月30日前公布通過登記制核准的九家業者名單，台灣虛擬資產服務業進入新的里程碑，期待專法更完整，也為穩定幣和產業管理打下基礎，未來穩定幣發行由金融機構先行，但不排除其他業者在專法通過、訂定子法或規則後也可參與。
金管會昨日也宣布，偕同金融行動身分識別聯盟（金融Fast-ID聯盟）推動建置的「金融Fast-ID驗證轉接中心」（驗轉中心）9月25日試辦上線提供服務，第一階段的14家先導機構將陸續試辦上線，首批有七家金融機構參與介接，10月3日會再有兩家上線，提供數位身分驗證跨體系互通。
銀行局副局長張嘉魁表示，有關穩定幣發行，目前許多國家都有相關法規或實務運作，會先看國內環境，國外大多作為支付用，有的作為虛擬貨幣交易，台灣主要參考國外做法；未來穩定幣幣別部分不只新台幣，可能包含美元等，持續和中央銀行溝通，並蒐集國外做法，因應國內需求研議中。
彭金隆表示，美國《天才法案》提出後，各界就有很多討論，以國際趨勢看，美元穩定幣占比達99％仍為主流貨幣，亞洲鄰近國家如香港、新加坡、日本和韓國等也各自有進展、用途與定位。
彭金隆說：「我們雖沒辦法領先，但也不會落後。」
