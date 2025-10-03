彭金隆要找匯率風險解方

業者十年砸2兆元做匯率避險，卻未能真正化解風險。金管會主委彭金隆昨（2）日說，台灣壽險業經營模式極其特殊，為更公允地表達其經營狀況，可思考適用於該產業特性的會計方法，這從廣義角度來看也更符合會計精神。

這也是彭金隆首度公開力挺，要替壽險業的匯率風險，尋求符合該產業特性的出路。

彭金隆指出，匯率風險主要造成「未實現」的損益波動，嚴重影響財報，迫使業者耗費鉅額成本進行避險，以平穩帳面數字，但這並非實質的現金流量波動。

他強調，若過度避險卻沒避到實質風險，反而耗費大量成本，金管會與產業界應共同思考是否有更好的解決方案。

針對外界質疑為壽險業開特例的公平性，彭金隆解釋，會計準則為了追求跨行業的「可比較性」，會採用如「平均數」般的一般性原則，但這本質上就犧牲了產業的獨特性。

會計的最高原則是「公允表達」。當一般性標準無法公允表達極端或特殊情況時，會計準則本身也存在「行業特性原則」或稱為「例外」的空間。過去為壽險業設立的「外匯價格變動準備金」，就是因應其特殊性的例子。

彭金隆比喻台灣壽險業的財報波動如同洗三溫暖，可能前一年才創下史上次高獲利，幾個月後卻形象大變，這種劇烈起伏讓人懷疑是「衡量」的工具（會計方法）出了問題。

「就像體溫計一下顯示40度、一下又變35度，人們會先懷疑溫度計本身。」他表示，正視此問題並探討更合適的會計表達方式，需要凝聚社會共識，壽險公會已在研議此事，金管會將與業界共同討論，尋求更公允的解決方法。