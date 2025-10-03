擬去長期保證化 金管會鼓勵業者新保單改採可調式設計

經濟日報／ 記者廖珮君黃于庭／台北報導
金管會主委彭金隆證實，將鼓勵業者針對未來長天期、新保單研議「去長期保證化」。中央社
金管會主委彭金隆證實，將鼓勵業者針對未來長天期、新保單研議「去長期保證化」。中央社

壽險保單將迎來結構性變革。金管會主委彭金隆昨（2）日證實，將請保險局鼓勵業者，針對未來長天期、新保單研議「去長期保證化」。核心概念是，保單中的預定利率、死亡或罹病率及附加費用率等風險因子，將改採「可調式」設計，不再一次鎖定20至30年。

壽險圈指出，日本已有依市場變動調整的「可調式壽險保單」，與現行保單相比，保費可能會較高，尤其是還本型商品，其次，一旦保單採「可調式」，定期壽險可望成為市場主流。不過壽險業者認為，此措施將有助經營彈性。

保單去長期保證化變革
保單去長期保證化變革

壽險業者指出，未來導入「去長期保證化」的方向，可望減輕業者過度承擔保證成本的壓力。

所謂「去長期保證」並非取消長期保障，而是壽險公司可放棄對未來利率、費率或死亡率的「固定」承諾。換言之，保費、保額、保價金不再是鐵板一塊，而是可依市場環境調整的「可調式」。

彭金隆昨在中秋茶會中，首度公開支持「去長期保證」保單。他直言，保險契約往往動輒數十年，但經營風險卻來自利率、死亡率、罹病率等不可控因素，「沒有明確證據或足夠資本，卻一次保證20、30年的發生率，這不科學，也不符合風險管理原則。」

他以平均壽命為例，目前國人餘命已達80歲，未來可能更長；疾病發生率與費用率也存在結構性改變，精算師在設計商品時難以準確預測。若壽險公司因市場競爭壓力而「過度保證」，恐讓長期經營面臨巨大威脅。

彭金隆認為，去保證化是一個公平機制。利率下跌對保險公司不利，但利率上升則對保戶不利，市場波動應相對映照在商品條件上。

例如，可設計每五年或十年檢視一次的調整機制，若死亡率下降（壽命延長），保費應調降，才能公平對待保戶並降低業者長期風險。

壽險公司 保單 商品

延伸閱讀

花蓮堰塞湖致洪災 金管會拋金融支持措施

金管會主委彭金隆：20日宣布亞洲那斯達克計畫

彭金隆提出新保單三大原則 壽險公會研議一年期在宅急症照護保單

壯大電子支付 金管會拋三期許

相關新聞

保單大變革！保費、保額不再鎖20年 壽險「去保證化」時代來了

壽險保單將迎來結構性變革。金管會主委彭金隆2日證實，將請保險局鼓勵業者，針對未來長天期、新保單研議「去長期保證化」。核心...

中信銀金融創新 拿下大獎

中信銀行以數位科技驅動金融創新，在企業金融領域再度展現卓越成果。憑藉「打造亞太首個金融監理法規報表虛實整合系統」專案，中...

中信銀行新智慧理財體驗 精準服務

中信銀行持續深化個人金融數位轉型，打造創新智慧理財體驗。

玉山黃男州獲年度領袖獎

《哈佛商業評論》全球繁體中文版昨（2）日公布第五屆「數位轉型鼎革獎」得獎名單，玉山銀行董事長黃男州榮獲大型機構「年度領袖...

台新辦青少年志工獎 起跑

台新青少年基金會持續推動表揚青少年志願服務，主辦的「青少年志工菁英獎」，今年邁入第26屆，即日起至10月31日止受理線上...

台企銀落實長者「託付有保」

台灣企銀與財團法人台中市私立童庭社會福利慈善事業基金會，1日於台中舉辦「時光膠囊–記憶不老・託付有保」公益活動，現場邀請...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。