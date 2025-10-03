摩根投信潘怡如代理總座

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

國際兩大ETF巨擘貝萊德、摩根大通集團今年進軍台灣ETF市場，巧的是首度募集ETF均為美股ETF，不約而同在9月30日開始募集，形成短兵相接肉搏戰。

初步戰績揭曉，貝萊德投信頭兩天已募到20億元，摩根投信則約6、7億元，同時讓市場熱議的是募集期間摩根投信總經理突然換將。

近期外商投信圈高層大風吹，最新為摩根投信總經理粟耀儀9月底離職，改由潘怡如10月1日起代理總座。另外，金管會1日核准黃宏治出掌野村投信總經理，其在資深副總經理期間戰功彪炳，帶領野村投信搶下國內主動式ETF頭香、推出首檔台日互掛ETF。另外，前安本標準投信總經理簡幸如9月上旬出任大華銀投信執行副總經理。

公股投信近日也傳高層異動，兆豐金控（2886）旗下兆豐投信繼總經理黃大川9月1日請辭後，投資長林忠義亦辭任，任職至9月30日；兆豐投信也敦聘前貝萊德投信投資長黃若愷出任營運長。

金管會推動亞資中心壯大ETF市場，吸引貝萊德投信發行iShares安碩標普500卓越50 ETF，摩根投信推出摩根大美國領先科技主動式ETF，貝萊德獲大型券商奧援，在募集前兩天就帶進16億元業績，是短短兩天之內IPO金額便達20億元的關鍵因素。

