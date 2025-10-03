壽險公會研議1年期在宅醫療險　彭金隆提保單3原則

因應醫療照護型態改變，金管會表示，壽險公會規劃研議1年期在宅急症照護醫療險新保單，傾向設計為1年期、不保證續保。金管會主委彭金隆期許，保險業未來秉持與時俱進精神、符合精算原理與可持續性3原則來設計商品。

衛福部中央健康保險署去年7月起推動在宅急症照護試辦計畫，適用對象為感染症，包含肺炎、尿路感染、軟組織感染等3類不便出門的失能病患，由醫護到府服務。醫療照護由住院逐漸移轉至門診，甚至回家住院，但因這類型態並不在商業保險範圍，衛福部與金管會開會，評估開發新商品可行性。

金管會保險局副局長蔡火炎表示，衛福部過去試辦計畫有1年多經驗，壽險公會規劃設計1年期在宅急症照護醫療險來因應需求，但涉及取得經驗資料，業者傾向設計1年期、不保證續保產品，目前經驗資料沒那麼充足，加上若未來在宅急症照護範圍擴大，1年期保單比較有彈性可調整費率。

蔡火炎說明，壽險公會已成立專案小組，仍在持續研商，還沒到可推出商品的階段，會看討論情形再適時了解。

面對新的醫療環境發展，彭金隆指出，過去住院就是住院，現在可能在宅照護也視同住院效果，對於保險商品概念提出3原則，一是與時俱進，環境持續變化、需求也在改變，金融業應因應外界需求提出風險管理作法。

其次，商業保險要符合精算原理，其基礎在於「風險與對價的衡平」，這也是商業保險跟社會保險最大的差異。第三為可持續性，業者要做好風險控管，確保不會傷害到經營安全性與市場公平性。

彭金隆指出，期待保險業可以因應未來高齡化社會需求，秉持3原則推動產品，讓產品與時俱進。

金管會近期將公布保險業新一代清償能力制度（TW-ICS）過渡措施規劃，外界關注，三商美邦人壽今年6月資本適足率不足，作為最後補考機會的9月資本適足率恐怕也難通過標準。

彭金隆回應，不會因為1家業者來設計過渡措施，完整規劃也會再跟外界說明，所有資本監理制度不是要讓業者走不下去，是希望業者都可以繼續走下去。三商壽資本不足不代表現在已經不能經營，只是進入警戒線，資本制度的規定是業者資產減掉負債需要達到安全邊際。

金管會日前委託保發中心研議「一年期以下傷害保險及健康保險商品訂價合理性作業指引」，媒體關注進度為何。

蔡火炎回應，2014年6月就已經訂定這份指引，並非新規定，只是在過去保費調幅上限、通知保戶作業程序上，需要有更明確可行的作法，因此請保發中心研議如何精進指引規範，也要設定合理調幅上限，沒有具體時間表。