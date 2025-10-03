台企銀落實長者「託付有保」

經濟日報／ 記者黃登榆／台北報導
台企銀攜手童庭基金會舉辦公益活動，台企銀副總經理乙增祥（左五）、信託公會副秘書長陳靖宜（左六）、童庭基金會執行長葉裕明（左七）及台中市政府社會局股長吳佳燕（左四）共同出席。台企銀／提供
台企銀攜手童庭基金會舉辦公益活動，台企銀副總經理乙增祥（左五）、信託公會副秘書長陳靖宜（左六）、童庭基金會執行長葉裕明（左七）及台中市政府社會局股長吳佳燕（左四）共同出席。台企銀／提供

台灣企銀（2834）與財團法人台中市私立童庭社會福利慈善事業基金會，1日於台中舉辦「時光膠囊–記憶不老・託付有保」公益活動，現場邀請基金會服務的高齡長者參與互動遊戲，從中宣導信託機制如何保障長者生活，藉此呼籲社會共同關注高齡照護與資產傳承議題。

台企銀在活動中為長者準備心願卡及有「守護與信念」意義的向日葵種子，讓長者親手寫下未來人生規劃，連同種子種入由NG尿布紙漿再生利用的聚合物中，不僅向長者推廣環保永續理念，也象徵台企銀在長者心中種下「信任與承諾」，透過信託契約，守護長者的後半人生。

活動也規劃「信託對對碰」遊戲，透過翻牌方式讓長輩與民眾認識各種信託工具的應用，如安養信託保障退休生活的品質亦可降低詐騙風險、保險金信託協助未成年子女學費支出、不動產買賣價金信託確保交易安全等，將專業知識轉化為貼近生活的情境學習。

童庭基金會執行長葉裕明說，基金會長期深耕社區服務，透過趣味體驗與公益活動，讓金融不再遙遠，而是成為長輩與家庭的生活守護。

台企銀強調，此次公益活動落實「信託業務發展策略藍圖」的，積極讓信託服務延伸至更貼近生活的領域，期盼信託能成為家庭與社會的長期依靠。

台企銀長期深耕安養信託領域，針對失智、高齡與長照族群，設計完整的資金管理與生活支持機制，由銀行代管資金，每月固定撥付生活費或安養醫療費用等；以透明化的財產分配機制，協助家庭降低繼承糾紛。未來將持續打造高齡社會的金融守護網，實踐「記憶不老，託付有保」的永續承諾。

