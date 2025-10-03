台新辦青少年志工獎 起跑

台新青少年基金會持續推動表揚青少年志願服務，主辦的「青少年志工菁英獎」，今年邁入第26屆，即日起至10月31日止受理線上報名，鼓勵全台國高中及五專（1-3年級）學生踴躍參與，透過行動實踐公益，展現青少年世代的社會關懷。

本屆以「BE THE LIGHT-認真的你，閃閃發光」為主軸。期盼青少年揮灑熱情，不僅點亮自己也啟發他人。基金會首度與公共電視合作製作紀錄片《Be the Light 青春作夥行》，以50分鐘的片長，真實呈現四位歷屆志工菁英獎得主和教師的服務故事。他們透過志願服務實踐夢想、持續堅持，在社會中發揮溫柔而堅定的力量。

基金會並於9月起啟動全台北、中、南、東八所學校特映暨映後座談會，走入校園與更多師生交流志工經驗，10月1日於台北「台新新光金控大樓」舉辦特映會，現場邀集紀錄片副導演黃思瑜、法國籍志工網紅吉雷米，志工菁英獎得主曾允勛和台新青少年基金會董事長蔡清祥出席對談，與觀眾暢談青少年志工如何透過服務傳遞社會影響力。

蔡清祥指出，基金會首次以紀錄片形式串連青少年志工故事，是希望讓社會更多元地看見青少年的社會影響力，「四位志工的故事都傳達出『奉獻自我』的核心價值」，得主曾允勛表示做志工要有不放棄的精神，堅持就下去就會成功，副導演黃思瑜則感佩老師王盈之，多年持續堅持在教育現場陪伴學生，深耕志工教育。擔任紀錄片引言人的吉雷米也特別和民眾分享近期前進花蓮光復鄉擔任鏟子超人的志工心得，呼應紀錄片的核心精神-照亮彼此的生命。

第26屆「台新青少年志工菁英獎」徵件至10月31日止， 凡就讀國內國中、高中／職及五專（1至3年級）學生與學校服務性社團皆可參加。由產官學界專業人士組成評審團，於次年公告結果並舉行表揚典禮，更多活動詳情與報名資訊參考台新青少年基金會官網。