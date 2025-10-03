玉山黃男州獲年度領袖獎

《哈佛商業評論》全球繁體中文版昨（2）日公布第五屆「數位轉型鼎革獎」得獎名單，玉山銀行董事長黃男州榮獲大型機構「年度領袖獎」殊榮，展現其在數位轉型上的卓越遠見與領導力，同時肯定玉山以顧客需求為核心，積極擁抱科技，打造便捷、創新的金融服務體驗的豐碩成果。

黃男州秉持「先培育人才，再經營事業」的理念，從策略布局、科技文化、組織架構、人才發展四大面向全方位啟動數位轉型，在顧客體驗、營運優化與產品創新上均展現質與量兼備的成果。在策略布局上，玉山聚焦普惠金融、智慧金融及場景金融，將AI關鍵技術深度應用於行銷、流程、服務、賦能和風控五大面向；科技文化方面，玉山推動全員參與及學習驅動的科技文化，並建置生成式AI平台「GENIE」，扮演員工智能助理，並成為驅動數位轉型的加速器。

在組織架構上，玉山組建專業的科技聯隊，同時成立「科技諮詢委員會」，延攬人工智慧、電子商務及資訊安全等領域的頂尖專家學者擔任外部委員，持續提升數位科技領域競爭力。

此外，在人才發展上，玉山依照不同職能提供「科技應用學習地圖」訓練，並舉辦人工智慧公開挑戰賽與產學合作，為金融科技持續培育人才。

本次玉山同時榮獲「創新商模轉型楷模獎暨AI應用特別獎」，肯定玉山結合生成式AI，即時回應顧客需求的卓越表現，這也是玉山繼榮獲IDC「亞太區智能銀行領導者」、Euromoney「台灣最佳顧客體驗獎」後，再度獲得國際專業獎項肯定。

展望未來，玉山將持續引領數位金融浪潮，致力於提供更多元、暖心且值得信賴的金融服務，成為顧客最堅實的金融夥伴。