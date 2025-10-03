中信銀行新智慧理財體驗 精準服務

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

中信銀行持續深化個人金融數位轉型，打造創新智慧理財體驗。

憑藉「全資產健診暨智能遠距財富管理模式」，榮獲《哈佛商業評論》2025第五屆「數位轉型鼎革獎」中「創新商模轉型獎（大型企業組）」楷模獎，充分展現中信在個金領域的科技創新成果。

本次獲獎方案整合「全資產健診」與「AI智能遠距財富管理服務」兩大創新機制，聚焦高資產客戶的個人化財務需求。

其中，「全資產健診」功能可透過整合內外部數據，提供「不動產健診」、「股權健診」與「保單健診」三大服務，讓客戶全面掌握資產現況，並獲得量身打造的財務分析報告與保障建議。

特別是「保單健診」模組，採用智能保險分析工具，協助識別保障缺口、匯總保費支出，並簡化理賠流程，不僅提升顧問效率，也讓服務更具精準度。

另一方面，「AI智能遠距財富管理服務」則是透過AI預測客戶潛在理財需求，主動提供客製化建議及提醒，同時透過智能系統即時媒合最適理財顧問與專業團隊，提供隨時隨地、精準溫暖的數位財管體驗。

中信銀行總經理楊銘祥表示，個人金融的數位轉型應與客戶生活場景緊密結合，讓科技成為提升服務溫度的橋梁。中信推動數位創新與永續金融雙軸策略，積極將智能金融應用擴散至日常理財體驗，持續強化品牌核心競爭力。

本次獲獎也再次證明中信銀行在智慧金融布局上的前瞻性與實踐力，中信銀表示，未來將持續以創新科技推動普惠金融發展，為客戶提供更全面且貼心的金融服務。

