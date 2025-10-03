中信銀金融創新 拿下大獎

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
中信銀行勇奪《哈佛商業評論》「數位轉型鼎革獎」雙獎，中信銀行總經理楊銘祥（右）、財富管理產品處副總經理武于程（左）代表領獎。中信銀行／提供
中信銀行勇奪《哈佛商業評論》「數位轉型鼎革獎」雙獎，中信銀行總經理楊銘祥（右）、財富管理產品處副總經理武于程（左）代表領獎。中信銀行／提供

中信銀行以數位科技驅動金融創新，在企業金融領域再度展現卓越成果。憑藉「打造亞太首個金融監理法規報表虛實整合系統」專案，中信銀行榮獲《哈佛商業評論》全球繁體中文版2025第五屆「數位轉型鼎革獎」中「智慧管理轉型獎（大型機構組）」首獎與AI應用特別獎，展現其在企業金融數位轉型的領導地位。

本次獲獎專案針對金融監理法規報表申報流程進行全面升級，突破傳統高度仰賴人工作業、效率低與錯誤率高等痛點。中信銀行導入機器人流程自動化（RPA）及人工智慧（AI）技術，建構智慧虛實整合系統，可自動比對、解釋及優化報表數據，大幅提升準確度與效率。

據中信銀行統計，該系統將每份法規報表的平均申報時間從220分鐘大幅縮減至20分鐘，效率提升達91%；同時成功減少95%人為錯誤與資料不一致風險。AI系統能即時整合超過250種資料類型，經過標準化、清洗與模組化處理，為系統提供高效率、高可信度的即時數據支援。

由《哈佛商業評論》主辦之「數位轉型鼎革獎」，旨在成為推動臺灣數位轉型的前進動力。

自2021年起，透過專業嚴謹的評選過程，表揚各產業中成功創新的數位轉型案例，打造臺灣企業數位轉型的標竿。主辦單位表示，此專案展現中信銀行善用AI與RPA技術重塑企業金融流程的創新思維，是金融業智慧化轉型的典範。

中信銀行總經理楊銘祥表示，數位金融應深入客戶場景，中信銀行秉持數位創新與永續金融雙軸策略，打造敏捷創新的組織文化，將數位轉型內化為企業日常運作的一部分。他強調，法人金融的數位創新不僅可提升內部作業效能，更能進一步強化對企業客戶的服務體驗與合規能力。

作為台灣數位金融的先行者，中信銀表示，持續以數位科技推動企業金融服務升級，並積極拓展跨境應用，邁向「台灣第一、亞洲領先」的金融機構願景。

中信銀行 AI 哈佛

