壽險業盼減輕避險負擔 彭金隆：可討論的專業議題

壽險公會成立外匯專案小組蒐集業者意見，將跟會計師公會協商，是否可就匯率議題減輕壽險業避險成本負擔。金管會主委彭金隆今天表示，台灣壽險業非常特別，會計的原則是要公允表達，是否以不採用其他產業的一般性標準，也需要尋求社會共識，「這是可討論的專業問題」。

近期壽險公會規劃成立外匯專案小組，目前先蒐集各家意見後，再跟會計師公會協商，就會計準則與公允價值間，對於保險公司的AC部位（按攤銷後成本衡量的金融資產）的美債，是否有空間可以不需要因匯率波動每月評價反應在損益表，希望將減少的避險工具成本放入資本項下充實資本。

金管會今天舉行中秋記者會，彭金隆表示，壽險業多年來因為海外投資，投入許多避險成本，日前跟各家公司投資主管、負責人、精算主管討論，業者也提出顧慮，業者實際避險時，匯率風險是未實現的損益波動，但因為可能影響財報，也會牽動投資人財報解讀，業者也必須常態性耗費很多避險工具成本，以平穩財報上的損益，但實際上這只是財報波動，不是真的現金流量變動。

彭金隆指出，業者也希望是否可能在會計可接受範圍內去做調整。目前壽險業匯率會計準則上，是跟其他產業採取一樣方法，但這個方法是否適用在壽險業，壽險公會也在思考此議題。

彭金隆認為，會計的原則是要公允表達，台灣壽險業很特別，去年壽險業才創造史上次高獲利，但才沒幾個月就因匯率議題大受影響，這不只今年、2018年也曾發生過，一個產業短時間內經營直轉直下不太可能，可能是衡量有問題。

他以量體溫做比喻，如果短時間內，溫度一下子跳很多，應思考是身體還是體溫計的問題。

彭金隆表示，壽險業特性很特別，是否可以不採用其他產業的一般性標準，也需要更多說明，並尋求社會共識，「這是一個可討論的專業問題」。

至於外界關注金管會是否會針對壽險業幣別錯配議題祭出誘因，彭金隆指出，很快就會公布保險業新一代清償能力制度（TW-ICS）細部實施規劃，壽險業過去基於歷史因素，需要面對幣別、資產負債不匹配問題，未來也會在新的資本制度下，思考如何引導壽險業針對幣別不匹配進行調整機制。