保單大變革！保費、保額不再鎖20年 壽險「去保證化」時代來了

壽險保單將迎來結構性變革。金管會主委彭金隆2日證實，將請保險局鼓勵業者，針對未來長天期、新保單研議「去長期保證化」。核心概念是，保單中的預定利率、死亡或罹病率及附加費用率等風險因子，將改採「可調式」設計，不再一次鎖定20至30年。

壽險圈指出，日本已有依市場變動調整的「可調式壽險保單」，與現行保單相比，保費可能會較高，尤其是還本型商品；其次，一旦保單採「可調式」，定期壽險可望成為市場主流。

所謂「去長期保證」並非取消長期保障，而是壽險公司可放棄對未來利率、費率或死亡率的「固定」承諾。換言之，保費、保額、保價金不再是鐵板一塊，而是可依市場環境調整的「可調式」。

彭金隆今在中秋茶會中，首度公開支持「去長期保證」保單。他直言，保險契約往往動輒數十年，但經營風險卻來自利率、死亡率、罹病率等不可控因素，「沒有明確證據或足夠資本，卻一次保證20、30年的發生率，這不科學，也不符合風險管理原則。」

他以平均壽命為例，目前國人餘命已達80歲，未來可能更長；疾病發生率與費用率也存在結構性改變，精算師在設計商品時難以準確預測。若壽險公司因市場競爭壓力而「過度保證」，恐讓長期經營面臨巨大威脅。

彭金隆認為，去保證化是一個公平機制。利率下跌對保險公司不利，但利率上升則對保戶不利，市場波動應相對映照在商品條件上。

例如，可設計每五年或十年檢視一次的調整機制，若死亡率下降（壽命延長），保費應調降，才能公平對待保戶並降低業者長期風險。

這項改革僅針對新保單，現有契約將完全保障保戶權益。他說，配合明年上路的新資本制度，本就規定「保證期愈長，資本壓力愈大」，因此他請保險局鼓勵業者朝「去長期保證化」設計保單，可減輕壽險業的風險與資本負擔，更有助於健全市場公平性。

彭金隆強調，制度設計必須兼顧契約保障與市場永續，「任何商品都要符合精算原理與可持續性。」政策推動的最終目標，是打造一個可長可久、具永續性的壽險市場。