經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會主委彭金隆2日證實，將請保險局鼓勵業者，針對未來長天期、新保單研議「去長期保證化」。圖／聯合報系資料照
金管會主委彭金隆2日證實，將請保險局鼓勵業者，針對未來長天期、新保單研議「去長期保證化」。圖／聯合報系資料照

壽險保單將迎來結構性變革。金管會主委彭金隆2日證實，將請保險局鼓勵業者，針對未來長天期、新保單研議「去長期保證化」。核心概念是，保單中的預定利率、死亡或罹病率及附加費用率等風險因子，將改採「可調式」設計，不再一次鎖定20至30年。

壽險圈指出，日本已有依市場變動調整的「可調式壽險保單」，與現行保單相比，保費可能會較高，尤其是還本型商品；其次，一旦保單採「可調式」，定期壽險可望成為市場主流。

所謂「去長期保證」並非取消長期保障，而是壽險公司可放棄對未來利率、費率或死亡率的「固定」承諾。換言之，保費、保額、保價金不再是鐵板一塊，而是可依市場環境調整的「可調式」。

彭金隆今在中秋茶會中，首度公開支持「去長期保證」保單。他直言，保險契約往往動輒數十年，但經營風險卻來自利率、死亡率、罹病率等不可控因素，「沒有明確證據或足夠資本，卻一次保證20、30年的發生率，這不科學，也不符合風險管理原則。」

他以平均壽命為例，目前國人餘命已達80歲，未來可能更長；疾病發生率與費用率也存在結構性改變，精算師在設計商品時難以準確預測。若壽險公司因市場競爭壓力而「過度保證」，恐讓長期經營面臨巨大威脅。

彭金隆認為，去保證化是一個公平機制。利率下跌對保險公司不利，但利率上升則對保戶不利，市場波動應相對映照在商品條件上。

例如，可設計每五年或十年檢視一次的調整機制，若死亡率下降（壽命延長），保費應調降，才能公平對待保戶並降低業者長期風險。

這項改革僅針對新保單，現有契約將完全保障保戶權益。他說，配合明年上路的新資本制度，本就規定「保證期愈長，資本壓力愈大」，因此他請保險局鼓勵業者朝「去長期保證化」設計保單，可減輕壽險業的風險與資本負擔，更有助於健全市場公平性。

彭金隆強調，制度設計必須兼顧契約保障與市場永續，「任何商品都要符合精算原理與可持續性。」政策推動的最終目標，是打造一個可長可久、具永續性的壽險市場。

壽險公司 保單

相關新聞

保單大變革！保費、保額不再鎖20年 壽險「去保證化」時代來了

壽險保單將迎來結構性變革。金管會主委彭金隆2日證實，將請保險局鼓勵業者，針對未來長天期、新保單研議「去長期保證化」。核心...

金管會主委彭金隆：20日宣布亞洲那斯達克計畫

金管會主委彭金隆今日首度對於推動亞資中心而成立「金融發展與亞資中心策進會」說明，這將是四大會計師事務所諮詢平台之後，另一...

彭金隆提出新保單三大原則 壽險公會研議一年期在宅急症照護保單

金管會主委彭金隆今日出席中秋節前記者會中明確開出未來壽險業者推新保單的三大原則，包括與時俱進；符合精算原理，風險與對價行...

三商壽補考能過關？ 彭金隆：資本不足不代表無法經營

三商美邦人壽（2867）今年6月底的RBC為154.27％未達法定標準的200％，根據金管會針對新一代清償能力制度的過渡...

星展銀與「Garena傳說對決」攜手 推出傳說對決聯名卡

星展銀行（台灣）今日宣布與「Garena 傳說對決」攜手推出「星展傳說對決聯名卡」，這是星展在整併消費金融後首張全新信用...

談修改壽險業會計原則 彭金隆：體溫變化劇烈就要檢討「溫度計」問題

談修改壽險業會計原則，金管會主委彭金隆今日在中秋記者會上親向媒體表達他的看法，他更用「溫度計」來妙喻，壽險業者的損益就好...

