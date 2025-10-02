三商壽補考能過關？ 彭金隆：資本不足不代表無法經營

三商美邦人壽（2867）今年6月底的RBC為154.27％未達法定標準的200％，根據金管會針對新一代清償能力制度的過渡措施申請規定，三商壽今年還可用9月底的RBC補考，保險局2日表示，9月的RBC非法定公開數字，10月中會再針對過渡措施做詳細說明；金管會主委彭金隆則指出，三商壽的資本不適足不代表無法經營，但整套制度也不會只針對一家公司設計。

根據《保險業資本適足性管理辦法》規定，資本適足是指保險業資本適足率達200％，且近二期淨值比率至少一期達3％，但三商壽已經連續七期未達標，外界認為，即使9月再給一次補考機會，三商壽也未必能達標。

保險局副局長蔡火炎指出，三商壽6月RBC沒過關，9月RBC基本上不是依法要公開的數字，保險局會掌握情況，但不對外說明，至於接下來三商壽是否可適用選擇性過度措施，10月中相關規定出來再說明。

彭金隆則進一步指出，整套接軌新制的過渡措施制度不會只針對一家公司去設計，準確來說，所有的資本制度目的「不是要讓誰走下去，而是希望大家繼續走下去」，三商壽資本不足不代表它已經無法經營，而是它的資本接近警戒線。資本制度的規定是業者的資產和負債需要到達安全邊際，並非法律上的資產負數而需要實際清算的狀態。

彭金隆認為，資本監理制度類似一個監控指標，作為監理上重要的工具，接軌新制的轉換期間，因每家公司的條件不同，金管會才會花很多時間在研議此事，最終的結果還是等到10月中再報告。

根據規定，三商壽目前屬於「資本不足」等級，即RBC在150％以上、未達200％，或近二期淨值比率均未達3％門檻，且其中至少一期在2％以上。在此以下還有「資本顯著不足」和「資本嚴重不足」兩個等級。