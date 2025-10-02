壽險推「在宅醫療險」 金管會彭金隆拋三原則

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

為配合衛福部推動的「在宅急症照護計畫」，壽險業正研議新型態的「一年期在宅急症照護醫療險」。金管會主委彭金隆提出商品概念有三原則：「與時俱進」、「符合精算原理」與「具有可持續性」，以確保制度的穩健發展。

此新型保單旨在支持衛福部為緩解急診壅塞與病床不足問題所推出的計畫，該計畫鎖定肺炎、尿路感染等輕症病患，由醫護人員到府治療，讓有限的病床資源能留給重症患者。

彭金隆指出，過去醫療險的理賠基礎是「住院」，但現在醫療模式已逐漸走向「在宅照護」。

金融業作為特許且高度專業的行業，必須根據社會需求的演變，提出相對應的風險管理工具，這就是「與時俱進」的核心精神。開發這類保單不僅能滿足民眾需求，也能緩解國家醫療量能不足的壓力。

其次是符合精算原理。彭金隆說，商業保險的基礎在於「風險與對價的衡平」，這也是其與社會保險最大的差異。保費與理賠的設計必須經過精算，確保公平性。

最後是，具有可持續性。保險商品並非一次性，必須能長期經營。因此需要做好風險控管，確保其不會傷害到市場的公平與安全，建立可長可久的制度。

也因在宅醫療屬於新型態服務，過往僅有試辦一年的經驗，缺乏足夠的數據資料。對此，壽險公會初步研議將商品設計為一年期、不保證續保，以便根據政策變化與累積的經驗數據，彈性調整費率與商品條件。

