彭金隆：穩定幣發行先由金融機構主導 未來不排除開放更多業者

金管會主委彭金隆2日指出，6月27日已將《虛擬資產服務法》草案報院、9月30日前也已公布通過登記制核准的九家業者名單，宣示台灣的虛擬資產服務業進入新的里程碑，期待專法可更完整，也為穩定幣和產業管理打下基礎，同時明確表示未來穩定幣發行會由金融機構先行，但不排除其他業者在專法通過、訂定子法或規則後也可參與。

銀行局副局長張嘉魁則表示，有關穩定幣的發行，目前許多國家都有相關法規制定或實務上的運作，首先會先看國內整體環境，以國外來說大多作為支付用，有的作為虛擬貨幣交易，台灣主要參考國外做法；針對未來穩定幣的發行，幣別的部分不只新台幣，可能包含美元等，持續和中央銀行溝通，並搜集國外的做法，因應國內需求研議中。

彭金隆表示，從美國《天才法案》提出後，各界就有很多討論，以國際趨勢來看，美元穩定幣占比達99％仍為主流貨幣，而亞洲鄰近國家如香港、新加坡、日本和韓國等也各自有進展和對穩定幣的用途與定位。

至於台灣，彭金隆說：「我們雖然沒有辦法領先，但是我們也不會落後」，此次專法草案內容中，主要將穩定幣定義為未來實體金融與虛擬世界聯繫的重要通道，參考歐盟的MiCA法案與各界意見，傾向受監管的金融機構優先發行，至於是否走團體戰，都還在研議範圍中。

除了傳統金融機構以外，彭金隆進一步說明，立法過程有參考其他國家的做法，以天才法案或MiCA法案來說，大致都有分幾大類可發行的機構，假設未來專法通過，會從較合規、受監管的金融機構開始，但實際會視情況在專法底下的子法做更明確的規劃，例如海外也有電商發行穩定幣的案例，因為發行穩定幣不是只考慮發行，還包含提供轉換服務。這意味著其他非傳統金融機構不排除有機會是第二波加入發行市場。

彭金隆認為，面對任何未來新的改變，不會等到它完全確定了再開始動作，金管會會先做好準備，用審慎穩健的方式，觀察國際上的發展，「等我們準備好了，隨時可以做各種應變」。