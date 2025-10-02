快訊

苗栗隨機殺人最新畫面曝光！國小女童遭男勒脖持刀刺 師生驚叫逃竄

苗栗爆隨機砍人 受傷女童「血流不止」衝里長家求救…他曝事發過程

財神爺中秋前來報到！威力彩2.27億頭獎一注獨得 獎落「這縣市」

彭金隆：穩定幣發行先由金融機構主導 未來不排除開放更多業者

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
金管會主委彭金隆表示，台灣的虛擬資產服務業進入新的里程碑。聯合報系資料照
金管會主委彭金隆表示，台灣的虛擬資產服務業進入新的里程碑。聯合報系資料照

金管會主委彭金隆2日指出，6月27日已將《虛擬資產服務法》草案報院、9月30日前也已公布通過登記制核准的九家業者名單，宣示台灣的虛擬資產服務業進入新的里程碑，期待專法可更完整，也為穩定幣和產業管理打下基礎，同時明確表示未來穩定幣發行會由金融機構先行，但不排除其他業者在專法通過、訂定子法或規則後也可參與。

銀行局副局長張嘉魁則表示，有關穩定幣的發行，目前許多國家都有相關法規制定或實務上的運作，首先會先看國內整體環境，以國外來說大多作為支付用，有的作為虛擬貨幣交易，台灣主要參考國外做法；針對未來穩定幣的發行，幣別的部分不只新台幣，可能包含美元等，持續和中央銀行溝通，並搜集國外的做法，因應國內需求研議中。

彭金隆表示，從美國《天才法案》提出後，各界就有很多討論，以國際趨勢來看，美元穩定幣占比達99％仍為主流貨幣，而亞洲鄰近國家如香港、新加坡、日本和韓國等也各自有進展和對穩定幣的用途與定位。

至於台灣，彭金隆說：「我們雖然沒有辦法領先，但是我們也不會落後」，此次專法草案內容中，主要將穩定幣定義為未來實體金融與虛擬世界聯繫的重要通道，參考歐盟的MiCA法案與各界意見，傾向受監管的金融機構優先發行，至於是否走團體戰，都還在研議範圍中。

除了傳統金融機構以外，彭金隆進一步說明，立法過程有參考其他國家的做法，以天才法案或MiCA法案來說，大致都有分幾大類可發行的機構，假設未來專法通過，會從較合規、受監管的金融機構開始，但實際會視情況在專法底下的子法做更明確的規劃，例如海外也有電商發行穩定幣的案例，因為發行穩定幣不是只考慮發行，還包含提供轉換服務。這意味著其他非傳統金融機構不排除有機會是第二波加入發行市場。

彭金隆認為，面對任何未來新的改變，不會等到它完全確定了再開始動作，金管會會先做好準備，用審慎穩健的方式，觀察國際上的發展，「等我們準備好了，隨時可以做各種應變」。

專法 金管會 新台幣

延伸閱讀

花蓮堰塞湖致洪災 金管會拋金融支持措施

金管會主委彭金隆：20日宣布亞洲那斯達克計畫

彭金隆提出新保單三大原則 壽險公會研議一年期在宅急症照護保單

壯大電子支付 金管會拋三期許

相關新聞

保單大變革！保費、保額不再鎖20年 壽險「去保證化」時代來了

壽險保單將迎來結構性變革。金管會主委彭金隆2日證實，將請保險局鼓勵業者，針對未來長天期、新保單研議「去長期保證化」。核心...

金管會主委彭金隆：20日宣布亞洲那斯達克計畫

金管會主委彭金隆今日首度對於推動亞資中心而成立「金融發展與亞資中心策進會」說明，這將是四大會計師事務所諮詢平台之後，另一...

彭金隆提出新保單三大原則 壽險公會研議一年期在宅急症照護保單

金管會主委彭金隆今日出席中秋節前記者會中明確開出未來壽險業者推新保單的三大原則，包括與時俱進；符合精算原理，風險與對價行...

三商壽補考能過關？ 彭金隆：資本不足不代表無法經營

三商美邦人壽（2867）今年6月底的RBC為154.27％未達法定標準的200％，根據金管會針對新一代清償能力制度的過渡...

星展銀與「Garena傳說對決」攜手 推出傳說對決聯名卡

星展銀行（台灣）今日宣布與「Garena 傳說對決」攜手推出「星展傳說對決聯名卡」，這是星展在整併消費金融後首張全新信用...

談修改壽險業會計原則 彭金隆：體溫變化劇烈就要檢討「溫度計」問題

談修改壽險業會計原則，金管會主委彭金隆今日在中秋記者會上親向媒體表達他的看法，他更用「溫度計」來妙喻，壽險業者的損益就好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。