金管會推動銀行業金融友善服務 揭露五大辦理情形

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
無障礙ATM使用狀況。記者曾原信／攝影
為提供身心障礙人士充分享有便利之金融服務，金管會已參考身心障礙者團體建議，督導銀行業提供無障礙金融服務。目前銀行業金融友善服務具體執行情形有五，包含加強與身心障礙團體交流、員工教育訓練、無障礙設施及ATM、無障礙網站與無障礙行動支付、手語翻譯及真人文字客服與無障礙訊息揭露等。

金管會表示，具體措施一是加強銀行業與身心障礙者團體交流，為提供金融友善環境，金管會自110年開始請銀行公會至少每半年定期召開與身心障礙者團體之銀行業友善服務溝通會議，就團體關切議題例如無障礙ATM設置、手語翻譯、易讀版本等進行討論並研議相關規劃及措施，該交流目前持續辦理；二是員工教育訓練，提升行員對於身心障礙者之服務，金管會已要求銀行公會修正友善服務準則，銀行業應每年對分行主管、第一線櫃檯人員及高階人員辦理身心障礙者金融友善教育訓練。

三是無障礙設施及ATM，金管會已督導各金融機構在增設及遷移分行時，應依內政部規範於營業場所設置無障礙設施，包括檢視營業櫃檯及號碼機高度，設置無障礙ATM等。截至114年8月底，符合輪椅民眾使用之ATM機型為31,821台，占ATM總台數已達95％；符合視障民眾使用之ATM機型已有7,881台。另自106年起提供身心障礙者於各金融機構可申請1個帳戶每月3次跨行提款手續費減免。

四是無障礙網站與無障礙行動支付，目前計有36家本國銀行及中華郵政公司之公共資訊無障礙網頁及網路銀行已取得網站無障礙規範A以上標章，可供視障者使用；金管會所轄9家專營電子支付機構及3家信用卡發卡機構皆已參考數位發展部「行動版應用程式(APP)無障礙開發指引」，完成無障礙行動支付APP。

五是手語翻譯、真人文字客服與無障礙訊息揭露，目前計有37家金融機構提供手語翻譯服務及28家發卡機構提供真人文字客服；銀行公會已建置「無障礙專區」，提供公共資訊無障礙網頁、無障礙網路銀行與網路ATM之銀行連結及無障礙ATM設置地點查詢等服務。

此外，金管會今年將賡續邀集各障別身心障礙權益相關單位辦理金融機構實地訪查，冀透過實地訪查提升金融機構無障礙設施及服務品質，並切合身心障礙人士之需求，另將持續督導銀行業積極與身心障礙者團體溝通互動並瞭解需求，以利身心障礙者享有平等、合理妥適之金融服務。

