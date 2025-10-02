快訊

獨／港務公司董座將由前觀光署長周永暉接任 預計13日開臨時董事會

「希望凶嫌再也不要出來」苗栗隨機砍人案 遇刺女童母親顫抖訴心聲

再刷新！台積電1600元前哨站 鉅額交易驚見1450元新天價

新安東京海上產險 獲2025卓越保險評比三項大獎殊榮

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

「2025卓越保險評比」於2日正式揭曉，新安東京海上產險勇奪三大獎項，不僅成功蟬聯「卓越品牌形象獎」，更一舉奪下年度新設「卓越防範金融詐騙獎」並獲頒「卓越理賠服務獎」等三大獎項，優異成績充分展現公司長期整合保險核心職能與數位創新科技，積極導入智能優化理賠服務、提升客戶金融保險識詐素養，從客戶服務到社會關懷，多面向精進服務體驗與強化大眾風險韌性，成功在民眾心中建立起專業且可信賴的品牌形象。

新安東京海上產險董事長藤田桂子及總經理賴麗敏親自出席頒獎典禮，藤田董事長表示公司致力將日式「誠心待客」融入保險業務中。自1999年起引領產業首創「抵達事故現場」創新服務為例，近年不斷導入數位科技推出事故現場高效派遣、與即時定位動態地圖提升客戶服務體驗，26年來累計服務已逾46萬人次，承襲該服務初衷，今年更新增輔助說明小卡，圖文並茂地說明後續可能面對的理賠程序及相關注意事項，掃描小卡上之QR Code可即時掌握理賠進度，降低保戶可能因不清楚後續理賠程序而產生更大的焦慮感。「新安到了 心更安了」不僅是一句廣告詞，更象徵著品牌的專業和溫暖地守護，也是保戶對品牌的高度信任與情感連結，再度蟬聯2025年「卓越品牌形象獎」可謂實至名歸。

為深化客戶權益相關的理賠服務深度，以專利技術結合數位理賠系統，大幅提升服務精準度與效率。2024年取得經濟部8項專利，應用於車險及行動裝置險理賠管理，並因應旅遊復甦建置「旅遊不便險理賠申報平台」，引導客戶自助完成申報、自動生成申請書與檢核文件，解決來回補件等客戶體驗之痛點，有效減少人為錯誤及補件時間。同時，車險理賠系統新增「重要待辦提示機制」及與客服系統串接，使理賠人員即時掌握客戶需求，顯著提升整體理賠服務品質及客戶滿意。此次獲頒「卓越理賠服務獎」對理賠團隊是一大肯定。

理賠 保險 董事長

延伸閱讀

台灣醫材國家隊進軍東京醫療展 智慧醫材、AI 應用搶攻高齡市場

92歲嬤離世前「每月定期做一事」 愛孫打開存摺一看跌破眼鏡

日本孩童養成不善思考習慣 禍首來自母親最常對小孩說「兩字」

大量美元異常湧入日本、外匯存底暴增 出口業者從沾沾自喜變損失慘重

相關新聞

金管會主委彭金隆：20日宣布亞洲那斯達克計畫

金管會主委彭金隆今日首度對於推動亞資中心而成立「金融發展與亞資中心策進會」說明，這將是四大會計師事務所諮詢平台之後，另一...

彭金隆提出新保單三大原則 壽險公會研議一年期在宅急症照護保單

金管會主委彭金隆今日出席中秋節前記者會中明確開出未來壽險業者推新保單的三大原則，包括與時俱進；符合精算原理，風險與對價行...

星展銀與「Garena傳說對決」攜手 推出傳說對決聯名卡

星展銀行（台灣）今日宣布與「Garena 傳說對決」攜手推出「星展傳說對決聯名卡」，這是星展在整併消費金融後首張全新信用...

談修改壽險業會計原則 彭金隆：體溫變化劇烈就要檢討「溫度計」問題

談修改壽險業會計原則，金管會主委彭金隆今日在中秋記者會上親向媒體表達他的看法，他更用「溫度計」來妙喻，壽險業者的損益就好...

金管會今日正式宣布FAST-ID成果 14家先導金融業的名單看這裡

金管會今日宣布，和金融行動身分識別聯盟(金融Fast-ID聯盟)推動建置的「金融Fast-ID驗證轉接中心」，已在9月2...

銀行帳戶凍結前是否通知民眾？彭金隆力挺銀行：可事後通知

打詐使銀行凍結民眾帳戶，導致民怨頻傳，那麼，銀行帳戶凍結前是否通知民眾？金管會主委彭金隆今日在中秋節記者會上力挺銀行指出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。