快訊

獨／港務公司董座將由前觀光署長周永暉接任 預計13日開臨時董事會

「希望凶嫌再也不要出來」苗栗隨機砍人案 遇刺女童母親顫抖訴心聲

再刷新！台積電1600元前哨站 鉅額交易驚見1450元新天價

金融Fast-ID試辦上線 金管會公布14家先導機構

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
金管會例行記者會。（左起）金融市場發展與創新處處長胡則華、銀行局副局長張嘉魁、金管會主委彭金隆、金管會主秘林志吉、證期局局長張振山、保險局副局長蔡火炎。攝影／黃于庭
金管會例行記者會。（左起）金融市場發展與創新處處長胡則華、銀行局副局長張嘉魁、金管會主委彭金隆、金管會主秘林志吉、證期局局長張振山、保險局副局長蔡火炎。攝影／黃于庭

金管會10月2日指出，偕同金融行動身分識別聯盟（金融Fast-ID聯盟）推動建置的「金融Fast-ID驗證轉接中心」（驗轉中心）9月25日試辦上線提供服務，第一階段的14家先導機構將陸續試辦上線，首批有七家金融機構參與介接，10月3日會再有兩家上線，提供數位身分驗證跨體系互通。

金融市場發展與創新處處長胡則華表示，推動建置金融Fast-ID驗證轉接中心，可讓民眾在任一家參加機構完成金融Fast-ID註冊後，未來在其他機構線上申請金融服務時，便可透過驗轉中心進行身份驗證，並可在民眾本人同意下導入留存於原註冊機構的基本資料，大量節省重複填寫資料的時間，9月25日首批試辦上線的金融機構有元大銀行、中國信託銀行、玉山銀行兆豐銀行、第一銀行、華南銀行及臺灣企銀等。

胡則華說，緊接著在10月3日又有全球人壽和群益證券會試辦上線，新光人壽則是已通過試辦核准，但上線時間未定，另有中租投顧已送件、正在審核中，還有三家機構包含王道銀行、永豐銀和合庫銀會先試辦，再事後備查，共計14家進行業務試辦後，將視情況看是否有需調整自律規範，後續視其他金融業者有意願都可直接與財金公司串接系統，MY DATA、集保中心也希望可做身份識別使用，聯徵中心也在考慮中。

為鼓勵金融業者積極參與並提供服務，財金公司規劃了一系列獎助措施，協助業者降低作業成本，包括補助請求驗證機構（RP）上線首年度的系統維護費及交易處理費用，並提供今年上線的RP或驗證機構（IDP）新台幣10萬元的一次性獎助。

金管會表示，隨著驗轉中心的啟用，未來將持續推動並優化金融Fast-ID機制，期望未來能有更多政府機構或其他產業加入串聯，進一步擴大數位身分驗證的使用場景，為民眾建立更便捷、安全、智慧的創新數位身分驗證機制，發展更多元的數位金融創新服務。

玉山銀行 兆豐銀行 金管會

延伸閱讀

花蓮堰塞湖致洪災 金管會拋金融支持措施

金管會主委彭金隆：20日宣布亞洲那斯達克計畫

彭金隆提出新保單三大原則 壽險公會研議一年期在宅急症照護保單

前行員挪用客戶資金挨罰 合庫銀：追回款項未造成損失

相關新聞

金管會主委彭金隆：20日宣布亞洲那斯達克計畫

金管會主委彭金隆今日首度對於推動亞資中心而成立「金融發展與亞資中心策進會」說明，這將是四大會計師事務所諮詢平台之後，另一...

彭金隆提出新保單三大原則 壽險公會研議一年期在宅急症照護保單

金管會主委彭金隆今日出席中秋節前記者會中明確開出未來壽險業者推新保單的三大原則，包括與時俱進；符合精算原理，風險與對價行...

星展銀與「Garena傳說對決」攜手 推出傳說對決聯名卡

星展銀行（台灣）今日宣布與「Garena 傳說對決」攜手推出「星展傳說對決聯名卡」，這是星展在整併消費金融後首張全新信用...

談修改壽險業會計原則 彭金隆：體溫變化劇烈就要檢討「溫度計」問題

談修改壽險業會計原則，金管會主委彭金隆今日在中秋記者會上親向媒體表達他的看法，他更用「溫度計」來妙喻，壽險業者的損益就好...

金管會今日正式宣布FAST-ID成果 14家先導金融業的名單看這裡

金管會今日宣布，和金融行動身分識別聯盟(金融Fast-ID聯盟)推動建置的「金融Fast-ID驗證轉接中心」，已在9月2...

銀行帳戶凍結前是否通知民眾？彭金隆力挺銀行：可事後通知

打詐使銀行凍結民眾帳戶，導致民怨頻傳，那麼，銀行帳戶凍結前是否通知民眾？金管會主委彭金隆今日在中秋節記者會上力挺銀行指出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。