金融Fast-ID試辦上線 金管會公布14家先導機構

金管會10月2日指出，偕同金融行動身分識別聯盟（金融Fast-ID聯盟）推動建置的「金融Fast-ID驗證轉接中心」（驗轉中心）9月25日試辦上線提供服務，第一階段的14家先導機構將陸續試辦上線，首批有七家金融機構參與介接，10月3日會再有兩家上線，提供數位身分驗證跨體系互通。

金融市場發展與創新處處長胡則華表示，推動建置金融Fast-ID驗證轉接中心，可讓民眾在任一家參加機構完成金融Fast-ID註冊後，未來在其他機構線上申請金融服務時，便可透過驗轉中心進行身份驗證，並可在民眾本人同意下導入留存於原註冊機構的基本資料，大量節省重複填寫資料的時間，9月25日首批試辦上線的金融機構有元大銀行、中國信託銀行、玉山銀行、兆豐銀行、第一銀行、華南銀行及臺灣企銀等。

胡則華說，緊接著在10月3日又有全球人壽和群益證券會試辦上線，新光人壽則是已通過試辦核准，但上線時間未定，另有中租投顧已送件、正在審核中，還有三家機構包含王道銀行、永豐銀和合庫銀會先試辦，再事後備查，共計14家進行業務試辦後，將視情況看是否有需調整自律規範，後續視其他金融業者有意願都可直接與財金公司串接系統，MY DATA、集保中心也希望可做身份識別使用，聯徵中心也在考慮中。

為鼓勵金融業者積極參與並提供服務，財金公司規劃了一系列獎助措施，協助業者降低作業成本，包括補助請求驗證機構（RP）上線首年度的系統維護費及交易處理費用，並提供今年上線的RP或驗證機構（IDP）新台幣10萬元的一次性獎助。

金管會表示，隨著驗轉中心的啟用，未來將持續推動並優化金融Fast-ID機制，期望未來能有更多政府機構或其他產業加入串聯，進一步擴大數位身分驗證的使用場景，為民眾建立更便捷、安全、智慧的創新數位身分驗證機制，發展更多元的數位金融創新服務。