星展銀與「Garena傳說對決」攜手 推出傳說對決聯名卡

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
（左起）星展銀行（台灣）消費金融處支付暨存放款部主管林群凱、Visa業務發展副總經理梁欣玫、 Garena台灣總經理陳逸軒、星展銀行（台灣）總經理黃思翰、 星展銀行（台灣）消費金融處處長孫可基共同參與「星展傳說對決聯名卡」上市記者會。圖／星展銀行提供
星展銀行（台灣）今日宣布與「Garena 傳說對決」攜手推出「星展傳說對決聯名卡」，這是星展在整併消費金融後首張全新信用卡。銀行希望藉此拉近與年輕世代的距離，讓玩家在遊戲與日常消費中享受「星」級金融體驗。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，根據Visa 2025年研究，台灣Z世代有82%每週至少玩一次遊戲，平均投入超過7小時，近半數會在遊戲內消費，其中以卡片支付為主，尤其追求折扣與專屬道具。黃思翰指出，選擇與「傳說對決」合作，希望把金融服務更緊密結合到年輕族群的生活中。

星展銀跟Garena的首次聯名合作預計為期五年，Garena台灣總經理陳逸軒表示，後續還會跟星展銀有其他限量道具或造型的合作。

聯名卡主打回饋無上限，一般消費國內0.2%、國外1.5%，若綁定指定帳戶繳費，國內可升至1.2%，國外達2.5%。此外，針對App Store、Google Play、Garena、Netflix、Disney+、Uber Eats、foodpanda等指定平台，活動期間最高享10%回饋，每月回饋上限1,000點。

星展也為卡友準備五大專屬禮遇，包括：新戶首刷禮「戰場傳說獸煌聯名充電燈座」、遊戲專屬虛寶與造型獎勵、刷卡挑戰任務、GCS職業聯賽優先觀賽權，以及兌換貝殼幣與限定造型。星展同時成為「Garena傳說對決」官方職業聯賽的首席贊助商。

「星展傳說對決聯名卡」同步推出五款特色卡面，包含「戰場傳說限量版」、「WaVe女團版」、「納克羅斯×次元突破」、「特爾安娜絲×次元突破」與「凡恩獵魔者版」，兼具收藏與實用。

消費 聯名卡 星展銀行

