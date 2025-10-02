快訊

獨／港務公司董座將由前觀光署長周永暉接任 預計13日開臨時董事會

「希望凶嫌再也不要出來」苗栗隨機砍人案 遇刺女童母親顫抖訴心聲

再刷新！台積電1600元前哨站 鉅額交易驚見1450元新天價

這張擁抱Z世代 星展台灣攜手《Garena 傳說對決》發聯名卡

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
星展銀行（台灣）今日隆重宣布正式攜手全球熱門手遊《Garena 傳說對決》，重磅推出市場矚目的「星展傳說對決聯名卡」，象徵星展銀行積極擁抱年輕世代，為廣大傳說對決玩家與星展客戶，打造前所未有的「星」級電競金融體驗。（星展銀提供）
星展銀行（台灣）今日隆重宣布正式攜手全球熱門手遊《Garena 傳說對決》，重磅推出市場矚目的「星展傳說對決聯名卡」，象徵星展銀行積極擁抱年輕世代，為廣大傳說對決玩家與星展客戶，打造前所未有的「星」級電競金融體驗。（星展銀提供）

金融版圖新布局，電競賽場再進化！星展銀行（台灣）2日隆重宣布正式攜手全球熱門手遊《Garena 傳說對決》，重磅推出市場矚目的「星展傳說對決聯名卡」。這不僅是星展銀行（台灣）在成功整併消費金融業務後，首張全新發行的聯名信用卡，更象徵著星展銀行積極擁抱年輕世代，為廣大傳說對決玩家與星展客戶，打造前所未有的「星」級電競金融體驗，制霸虛實生活！

星展銀行（台灣）總經理黃思翰指出，該聯名卡主要針對Z 世代年輕客群，雖然初期對卡量和刷卡金額的貢獻可能有限，但長期目標是為了全行的整體效益，期望這些年輕客戶未來能使用銀行的投資、匯款等其他金融服務。

「星展傳說對決聯名卡」為星展銀首次與電競品牌（Garena）合作，也是Garena首次與銀行合作。此為台灣市場首創以隊伍為中心的電競聯名卡，合約期限為五年。

黃思翰表示， 目前航空、百貨、超市等領域的聯名卡市場已趨飽和，CP值不高。電競領域是一個新的機會點。未來暫不考慮與其他遊戲公司合作，以避免衝突，將持續從客群角度尋找新的合作機會。

「星展傳說對決聯名卡」卡友享有國內一般消費 0.2% 及國外一般消費 1.5% 的現金積點回饋，且皆無回饋上限。同時，只要以指定星展帳戶設定信用卡自動轉帳付款，國內一般消費回饋即刻升級至1.2%現金積點無上限，國外一般消費更高達 2.5% 現金積點無上限（含基本現金積點回饋）！

針對「生活玩家」精選通路之消費，星展傳說對決聯名卡更祭出最高 10% 現金積點加碼回饋（活動期間：2025／10／01 ∼ 2026／06／30）！活動期間每月每戶享最高回饋1,000點（正、附卡合併計算，含存戶升級回饋國內1.2%,國外2.5%），讓「星展傳說對決聯名卡」成為生活玩家最強神支援，輕鬆暢玩遊戲、盡享生活，同時累積豐厚回饋！

聯名卡 消費 電競

延伸閱讀

華碩推電競掌機 新添動能

全漢2025年業績拚增一成

中秋連假刷卡攻略！星展卡刷出滿滿儀式感，吃喝玩樂還能抽百萬環遊世界

台中電競嘉年華開打！連辦7年首度移師台中車站

相關新聞

金管會主委彭金隆：20日宣布亞洲那斯達克計畫

金管會主委彭金隆今日首度對於推動亞資中心而成立「金融發展與亞資中心策進會」說明，這將是四大會計師事務所諮詢平台之後，另一...

彭金隆提出新保單三大原則 壽險公會研議一年期在宅急症照護保單

金管會主委彭金隆今日出席中秋節前記者會中明確開出未來壽險業者推新保單的三大原則，包括與時俱進；符合精算原理，風險與對價行...

星展銀與「Garena傳說對決」攜手 推出傳說對決聯名卡

星展銀行（台灣）今日宣布與「Garena 傳說對決」攜手推出「星展傳說對決聯名卡」，這是星展在整併消費金融後首張全新信用...

談修改壽險業會計原則 彭金隆：體溫變化劇烈就要檢討「溫度計」問題

談修改壽險業會計原則，金管會主委彭金隆今日在中秋記者會上親向媒體表達他的看法，他更用「溫度計」來妙喻，壽險業者的損益就好...

金管會今日正式宣布FAST-ID成果 14家先導金融業的名單看這裡

金管會今日宣布，和金融行動身分識別聯盟(金融Fast-ID聯盟)推動建置的「金融Fast-ID驗證轉接中心」，已在9月2...

銀行帳戶凍結前是否通知民眾？彭金隆力挺銀行：可事後通知

打詐使銀行凍結民眾帳戶，導致民怨頻傳，那麼，銀行帳戶凍結前是否通知民眾？金管會主委彭金隆今日在中秋節記者會上力挺銀行指出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。