這張擁抱Z世代 星展台灣攜手《Garena 傳說對決》發聯名卡

金融版圖新布局，電競賽場再進化！星展銀行（台灣）2日隆重宣布正式攜手全球熱門手遊《Garena 傳說對決》，重磅推出市場矚目的「星展傳說對決聯名卡」。這不僅是星展銀行（台灣）在成功整併消費金融業務後，首張全新發行的聯名信用卡，更象徵著星展銀行積極擁抱年輕世代，為廣大傳說對決玩家與星展客戶，打造前所未有的「星」級電競金融體驗，制霸虛實生活！

星展銀行（台灣）總經理黃思翰指出，該聯名卡主要針對Z 世代年輕客群，雖然初期對卡量和刷卡金額的貢獻可能有限，但長期目標是為了全行的整體效益，期望這些年輕客戶未來能使用銀行的投資、匯款等其他金融服務。

「星展傳說對決聯名卡」為星展銀首次與電競品牌（Garena）合作，也是Garena首次與銀行合作。此為台灣市場首創以隊伍為中心的電競聯名卡，合約期限為五年。

黃思翰表示， 目前航空、百貨、超市等領域的聯名卡市場已趨飽和，CP值不高。電競領域是一個新的機會點。未來暫不考慮與其他遊戲公司合作，以避免衝突，將持續從客群角度尋找新的合作機會。

「星展傳說對決聯名卡」卡友享有國內一般消費 0.2% 及國外一般消費 1.5% 的現金積點回饋，且皆無回饋上限。同時，只要以指定星展帳戶設定信用卡自動轉帳付款，國內一般消費回饋即刻升級至1.2%現金積點無上限，國外一般消費更高達 2.5% 現金積點無上限（含基本現金積點回饋）！

針對「生活玩家」精選通路之消費，星展傳說對決聯名卡更祭出最高 10% 現金積點加碼回饋（活動期間：2025／10／01 ∼ 2026／06／30）！活動期間每月每戶享最高回饋1,000點（正、附卡合併計算，含存戶升級回饋國內1.2%,國外2.5%），讓「星展傳說對決聯名卡」成為生活玩家最強神支援，輕鬆暢玩遊戲、盡享生活，同時累積豐厚回饋！