貿易融資利息減碼逾2千家受惠 兆豐銀受理件數居冠

輸出入銀行今天表示，截至9月30日止，金融支持措施「貿易融資利息減碼（收）」已受理3357件，協助2546家廠商，其中兆豐銀受理770件居冠，9月則以第一銀表現最為突出。

因應美國關稅衝擊，財政部推出「貿易融資利息減碼（收）」及「輸出保險費用減免」2項金融支持措施，輸出入銀行今天透過新聞稿公布階段性實施成果。

根據輸出入銀行統計，自8月7日至9月30日，受理「貿易融資利息減碼（收）」件數排名前5名皆為公股銀行，依序為兆豐銀770件、台企銀716件、合庫銀418件、台銀271件、第一銀264件；民營銀行方面，台富銀受理135件表現最亮眼，玉山銀亦積極投入協助廠商，9月受理成果持續攀升。

輸出入銀行表示，凡是具備出口美國外銷實績或其關連產業廠商，其票、債信及營運情形正常，對美國出口實績或營業額衰退達一定條件者，均可透過該金融支持措施，緩解資金壓力。同時，金融機構亦可即時協助客戶，提升客戶向心力並維護資產品質。

至於「輸出保險費用減免」措施方面，輸出入銀行說明，該措施包括徵信費與保險費最低以1折計收，有助於廠商降低貿易風險、積極開發新客戶、新市場，減少對單一地區依賴，而截至9月30日止，已承保協助384家廠商，減免件數達1785件。