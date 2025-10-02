因應關稅衝擊 貿易融資利息減碼受理破3,300件、公股銀囊括前五名

因應美國關稅衝擊，財政部推出「金融支持措施」提供廠商「貿易融資利息減碼」及「輸出保險費用減免」，8月7日實施以來，在公民營行庫推動下受理成果成長，截至9月30日止，「貿易融資利息減碼」已完成受理3,357件，協助2,546家廠商。受理件數排名前五名皆為公股銀行，受理件數依序為兆豐770件、臺企銀716件、合庫418件、臺灣銀行271件及第一銀行264件，其中9月份受理成果以一銀成長表現最突出。

「貿易融資利息減碼」措施由輸出入銀行攜手28家簽約承貸金融機構共同辦理，除公股行庫外，民營銀行亦展現支持動能，截至9月底台北富邦銀行受理件數達135件表現最為亮眼，另玉山銀行亦積極投入協助廠商，9月份受理成果持續攀升。凡具備出口美國外銷實績或其關連產業廠商，其票、債信及營運情形正常，對美國出口實績或營業額衰退達一定條件者，可透過本項支持措施，緩解資金壓力。同時，金融機構亦可即時協助與其往來客戶，兼顧客戶向心力提升暨資產品質維護。

此外，受美國關稅影響廠商亦可充分善用輸出入銀行辦理「輸出保險費用減免」措施，該措施針對具備出口美國外銷實績或其關連產業之廠商或受美國關稅影響廠商，提供輸出保險費用減免，包括徵信費與保險費最低以1折計收，有助於廠商降低貿易風險、積極開發新客戶、新市場，減少對單一地區依賴，同時增加金融機構與其客戶業務往來機會。截至9月30日止，輸出保險費用減免承保協助廠商384家，減免件數1,785件。

輸出入銀行為提升「貿易融資利息減碼」受理作業效率，建置網路服務平臺，供簽約承貸金融機構辦理利息減碼登記、金額核算及額度控管，另為使廠商及簽約承貸金融機構熟悉相關政策內容及網路服務平臺操作流程，持續與台灣中小企業聯合輔導基金會等公協會合辦說明會，製作平臺操作影片同步上架；並依廠商每日來電詢問，彙整更新問答集，併同已簽約之承貸金融機構名單等資料，掛載於輸出入銀行官網，與財政部全球資訊網連結，供各界查閱。

輸銀表示，歡迎符合資格的廠商善加運用金融支持措施，其中貿易融資利息減碼，廠商可就近向提供其貿易融資額度金融機構洽詢與申請，或撥打輸出入銀行0800-819-688專線諮詢。