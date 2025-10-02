快訊

直播／6位候選人首度同台！聯合報、TVBS「國民黨主席辯論會」登場

「怎麼把柯文哲一槍畢命？」 應曉薇：我和黃景茂是最佳男、女配角

踹白髮婦「北捷超人」被神出IG！竟是台大高材生 驚人背景曝光

因應關稅衝擊 貿易融資利息減碼受理破3,300件、公股銀囊括前五名

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
銀行辦理貿易融資利息減碼排名。資料來源：輸出入銀行
銀行辦理貿易融資利息減碼排名。資料來源：輸出入銀行

因應美國關稅衝擊，財政部推出「金融支持措施」提供廠商「貿易融資利息減碼」及「輸出保險費用減免」，8月7日實施以來，在公民營行庫推動下受理成果成長，截至9月30日止，「貿易融資利息減碼」已完成受理3,357件，協助2,546家廠商。受理件數排名前五名皆為公股銀行，受理件數依序為兆豐770件、臺企銀716件、合庫418件、臺灣銀行271件及第一銀行264件，其中9月份受理成果以一銀成長表現最突出。

「貿易融資利息減碼」措施由輸出入銀行攜手28家簽約承貸金融機構共同辦理，除公股行庫外，民營銀行亦展現支持動能，截至9月底台北富邦銀行受理件數達135件表現最為亮眼，另玉山銀行亦積極投入協助廠商，9月份受理成果持續攀升。凡具備出口美國外銷實績或其關連產業廠商，其票、債信及營運情形正常，對美國出口實績或營業額衰退達一定條件者，可透過本項支持措施，緩解資金壓力。同時，金融機構亦可即時協助與其往來客戶，兼顧客戶向心力提升暨資產品質維護。

此外，受美國關稅影響廠商亦可充分善用輸出入銀行辦理「輸出保險費用減免」措施，該措施針對具備出口美國外銷實績或其關連產業之廠商或受美國關稅影響廠商，提供輸出保險費用減免，包括徵信費與保險費最低以1折計收，有助於廠商降低貿易風險、積極開發新客戶、新市場，減少對單一地區依賴，同時增加金融機構與其客戶業務往來機會。截至9月30日止，輸出保險費用減免承保協助廠商384家，減免件數1,785件。

輸出入銀行為提升「貿易融資利息減碼」受理作業效率，建置網路服務平臺，供簽約承貸金融機構辦理利息減碼登記、金額核算及額度控管，另為使廠商及簽約承貸金融機構熟悉相關政策內容及網路服務平臺操作流程，持續與台灣中小企業聯合輔導基金會等公協會合辦說明會，製作平臺操作影片同步上架；並依廠商每日來電詢問，彙整更新問答集，併同已簽約之承貸金融機構名單等資料，掛載於輸出入銀行官網，與財政部全球資訊網連結，供各界查閱。

輸銀表示，歡迎符合資格的廠商善加運用金融支持措施，其中貿易融資利息減碼，廠商可就近向提供其貿易融資額度金融機構洽詢與申請，或撥打輸出入銀行0800-819-688專線諮詢。

美國 保險

延伸閱讀

施振榮反駁「美台晶片五五分」弱化矽盾說法 直言是台灣國力延伸

【重磅快評】如重啟核武，台灣會學北韓模式或伊朗下場？

爭取有利關稅與投資 鄭麗君提「台灣模式」

台中無薪假全國第一！議員批失業補助比上班多「更辛酸」

相關新聞

金管會主委彭金隆：20日宣布亞洲那斯達克計畫

金管會主委彭金隆今日首度對於推動亞資中心而成立「金融發展與亞資中心策進會」說明，這將是四大會計師事務所諮詢平台之後，另一...

彭金隆提出新保單三大原則 壽險公會研議一年期在宅急症照護保單

金管會主委彭金隆今日出席中秋節前記者會中明確開出未來壽險業者推新保單的三大原則，包括與時俱進；符合精算原理，風險與對價行...

談修改壽險業會計原則 彭金隆：體溫變化劇烈就要檢討「溫度計」問題

談修改壽險業會計原則，金管會主委彭金隆今日在中秋記者會上親向媒體表達他的看法，他更用「溫度計」來妙喻，壽險業者的損益就好...

金管會今日正式宣布FAST-ID成果 14家先導金融業的名單看這裡

金管會今日宣布，和金融行動身分識別聯盟(金融Fast-ID聯盟)推動建置的「金融Fast-ID驗證轉接中心」，已在9月2...

銀行帳戶凍結前是否通知民眾？彭金隆力挺銀行：可事後通知

打詐使銀行凍結民眾帳戶，導致民怨頻傳，那麼，銀行帳戶凍結前是否通知民眾？金管會主委彭金隆今日在中秋節記者會上力挺銀行指出...

非長期保證保單新方向…彭金隆親揭三大原則 強調去保證化並非去保障化

保戶們要注意了，未來壽險業者推出保單會進行制度面的改革，對此金管會主委彭金隆今日親自揭露三大改革原則，包括，第一，不會對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。