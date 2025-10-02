快訊

談修改壽險業會計原則 彭金隆：體溫變化劇烈就要檢討「溫度計」問題

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會主委彭金隆。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
談修改壽險業會計原則，金管會主委彭金隆今日在中秋記者會上親向媒體表達他的看法，他更用「溫度計」來妙喻，壽險業者的損益就好比一個人的體溫一下子40度，但一下子又35度：「當體溫變化劇烈就要檢討『溫度計』問題！」

彭金隆指出，他大學是念會計系的，會計的公允表達，是讓投資人看到精確的現況，自己是會計系畢業的所以很清楚，且他也知道，會計原則很重要的是「可比較性」，否則若不同產業的EPS不能比較很麻煩，但也因此犧牲獨特性；他接著說，而台灣壽險業太特別，否則就直接適用國際會計了。例如，外匯價格準備金的就是因為壽險業的特性。

彭金隆感嘆，台灣壽險業很特別：「去年創造史上次高獲利，但隔幾個月就變成過街老鼠！」這種暴起暴落，在2008年、疫情、2018都曾發生過，既然經常發生，代表衡量上有問題：「體溫一分鐘前40度，接下來35度，是懷疑身體或溫度計本身呢？」因此彭金隆認為，該問題必須來正視一下，也符合會計最基本原則，但因為不用一般標準，所以壽險業者若爭取會計制度的改變，得要有更多的說明。

壽險業 疫情

