金管會今日正式宣布FAST-ID成果 14家先導金融業的名單看這裡

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會今日宣布，和金融行動身分識別聯盟(金融Fast-ID聯盟)推動建置的「金融Fast-ID驗證轉接中心」，已在9月25日試辦上線提供服務。圖／金管會提供
金管會今日宣布，和金融行動身分識別聯盟(金融Fast-ID聯盟)推動建置的「金融Fast-ID驗證轉接中心」，已在9月25日試辦上線提供服務。圖／金管會提供

金管會今日宣布，和金融行動身分識別聯盟(金融Fast-ID聯盟)推動建置的「金融Fast-ID驗證轉接中心」，已在9月25日試辦上線提供服務，第一梯次計有元大銀行、中國信託銀行、玉山銀行、兆豐銀行、第一銀行、華南銀行及臺灣企銀等7家金融機構參與介接，提供數位身分驗證跨體系互通的方式，讓民眾申辦金融服務更加便捷，加速數位金融發展與多元應用。

金融創新處長胡則華說明，這次先導機構有14家，9月25日已先上線7家，10月3日還會有全球人壽及群益證券二家業者上線，另外，新光人壽、王道銀行、永豐銀行、合作金庫也通知審核，即將上線。另外一家還在審查的業者，則是中租投顧。

金管會自110年起推動「金融行動身分識別標準化(金融Fast-ID)機制」，第一階段促成同集團跨機構間的金融數位身分驗證。為進一步促進跨不同金融業別及機構間的互通及應用，金管會第二階段接續推動建置「金融Fast-ID驗證轉接中心」，民眾只要在任一家參加機構完成金融Fast-ID註冊，未來在其他參加機構線上申請金融服務時，即可透過驗轉中心進行身分驗證，並可在民眾本人同意下導入留存於原註冊機構的基本資料，讓民眾在數位金融的使用體驗更加流暢，並節省大量重複填寫資料的時間。

驗轉中心由財金公司負責建置與維運。為鼓勵金融業者積極參與並提供服務，財金公司規劃了一系列獎助措施，協助業者降低作業成本，包括補助請求驗證機構（RP）上線首年度的系統維護費及交易處理費用，並提供114年上線的RP或驗證機構（IDP）新臺幣10萬元的一次性獎助。

胡則華也指出，金管會也在跟mydata和集保公司進行討論，其app也會幫助提供，另外聯徵中心也在考慮當中，將會一起加入驗轉中心的陣容。

金管會表示，隨著驗轉中心的啟用，未來將持續推動並優化金融Fast-ID機制，期望未來能有更多政府機構或其他產業加入串聯，進一步擴大數位身分驗證的使用場景，為民眾建立更便捷、安全、智慧的創新數位身分驗證機制，發展更多元的數位金融創新服務。

