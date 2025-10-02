聽新聞
銀行帳戶凍結前是否通知民眾？彭金隆力挺銀行：可事後通知
打詐使銀行凍結民眾帳戶，導致民怨頻傳，那麼，銀行帳戶凍結前是否通知民眾？金管會主委彭金隆今日在中秋節記者會上力挺銀行指出，金融業本身也是受害者，在過程中應給予金融業支持，對防詐阻詐沒有妥協的空間，不會因為個案就縮手：「否則正稱了詐團的心！」但他強調，方式會隨時來改，事後會提供更多源的方式，即使被鎖控也能馬上復原，用其他的方式告知客戶來馬上補救。
他並強調，警示帳戶，已由升轉降，也是好的現象，因為越來越多銀行採取越來越有效的方式，因此，未來不會退卻，但方式會持續優化，不見得事先通知，不過仍有適度告知的原則。
相較於其他的提問，彭金隆指派各局的局長、副局長回答，彭金隆對於打詐問題則當場表示：「我來直接說明！」彭金隆說，金融業本身也是受害者，過去都以提供快速便捷方便的服務，因此，金融業並不是加害者，在過程中應給予金融業支持。
彭金隆也表示，銀行公會已特別成立了「防詐委員會」，這也是前所見：「我們不會對外揭露我們用的方式，但過當的方式會立刻請銀行改善，但不會因此而縮手！」
銀行局副局長張嘉魁則指出，在不妨礙控管效果的前提之下，用適當的方式通知，另外，有迅速回應處理的客訴窗口，張嘉魁表示已有找相關單位來開會。
