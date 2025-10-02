快訊

直播／6位候選人首度同台！聯合報、TVBS「國民黨主席辯論會」登場

「怎麼把柯文哲一槍畢命？」 應曉薇：我和黃景茂是最佳男、女配角

踹白髮婦「北捷超人」被神出IG！竟是台大高材生 驚人背景曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

銀行帳戶凍結前是否通知民眾？彭金隆力挺銀行：可事後通知

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會主委彭金隆。記者蘇健忠／攝影
金管會主委彭金隆。記者蘇健忠／攝影

打詐使銀行凍結民眾帳戶，導致民怨頻傳，那麼，銀行帳戶凍結前是否通知民眾？金管會主委彭金隆今日在中秋節記者會上力挺銀行指出，金融業本身也是受害者，在過程中應給予金融業支持，對防詐阻詐沒有妥協的空間，不會因為個案就縮手：「否則正稱了詐團的心！」但他強調，方式會隨時來改，事後會提供更多源的方式，即使被鎖控也能馬上復原，用其他的方式告知客戶來馬上補救。

他並強調，警示帳戶，已由升轉降，也是好的現象，因為越來越多銀行採取越來越有效的方式，因此，未來不會退卻，但方式會持續優化，不見得事先通知，不過仍有適度告知的原則。

相較於其他的提問，彭金隆指派各局的局長、副局長回答，彭金隆對於打詐問題則當場表示：「我來直接說明！」彭金隆說，金融業本身也是受害者，過去都以提供快速便捷方便的服務，因此，金融業並不是加害者，在過程中應給予金融業支持。

彭金隆也表示，銀行公會已特別成立了「防詐委員會」，這也是前所見：「我們不會對外揭露我們用的方式，但過當的方式會立刻請銀行改善，但不會因此而縮手！」

銀行局副局長張嘉魁則指出，在不妨礙控管效果的前提之下，用適當的方式通知，另外，有迅速回應處理的客訴窗口，張嘉魁表示已有找相關單位來開會。

金融業 中秋節 金管會

延伸閱讀

非長期保證保單新方向…彭金隆親揭三大原則 強調去保證化並非去保障化

花蓮堰塞湖致洪災 金管會拋金融支持措施

壯大電子支付 金管會拋三期許

政大辦氣候財務評鑑

相關新聞

金管會主委彭金隆：20日宣布亞洲那斯達克計畫

金管會主委彭金隆今日首度對於推動亞資中心而成立「金融發展與亞資中心策進會」說明，這將是四大會計師事務所諮詢平台之後，另一...

彭金隆提出新保單三大原則 壽險公會研議一年期在宅急症照護保單

金管會主委彭金隆今日出席中秋節前記者會中明確開出未來壽險業者推新保單的三大原則，包括與時俱進；符合精算原理，風險與對價行...

談修改壽險業會計原則 彭金隆：體溫變化劇烈就要檢討「溫度計」問題

談修改壽險業會計原則，金管會主委彭金隆今日在中秋記者會上親向媒體表達他的看法，他更用「溫度計」來妙喻，壽險業者的損益就好...

金管會今日正式宣布FAST-ID成果 14家先導金融業的名單看這裡

金管會今日宣布，和金融行動身分識別聯盟(金融Fast-ID聯盟)推動建置的「金融Fast-ID驗證轉接中心」，已在9月2...

銀行帳戶凍結前是否通知民眾？彭金隆力挺銀行：可事後通知

打詐使銀行凍結民眾帳戶，導致民怨頻傳，那麼，銀行帳戶凍結前是否通知民眾？金管會主委彭金隆今日在中秋節記者會上力挺銀行指出...

非長期保證保單新方向…彭金隆親揭三大原則 強調去保證化並非去保障化

保戶們要注意了，未來壽險業者推出保單會進行制度面的改革，對此金管會主委彭金隆今日親自揭露三大改革原則，包括，第一，不會對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。